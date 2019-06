Nach 26 Jahren gibt Kirsch Vorstandsamt ab

Mitglieder des Alten Schlachthofs und der neue Vorstand haben den bisherigen Vorstand mit einem gemeinsamen Essen und Geschenken verabschiedet. Anton Kirsch, Maren Gebhardt und Andreas Musen haben die Geschäfte des Vorstands bereits im April weitergegeben.

Bernhard Maier bedankte sich für ihr jeweiliges Engagement über die vergangenen Jahre. Maren Gebhardt und Andreas Musen brachten sich mit eigenen Fähigkeiten und Ideen ein und prägten so das Programmangebot des Schlachthofs.

Andi Musen wird auch weiterhin für die Ateliers im Alten Schlachthof aktiv bleiben. Maren Gebhardt wird aus beruflich-familiären Gründen umziehen und die Vereinsarbeit „aus der Ferne“ beobachten. Für Anton Kirsch war es nach 26 Jahren Vorstandsarbeit ein besonderer Abschied. Schon vor 30 Jahren setzte er sich bereits als Stadtrat für die Renovierung des Alten Schlachthofs sowie für dessen kulturelle Nutzung ein.

Zwei Jahre später, mit seinem Eintritt in den Ruhestand, ließ er sich in den Vorstand wählen und übernahm die Kassenführung. Gründungsmitglied Maier überreichte ihm beim Abschiedsfest ein „Kaleidoskop aus Text- und Bildfolgen zur Erinnerung an 26 Jahre Vorstandschaft“ in Buchform.

Kirsch dankte und konnte noch die eine oder andere Anekdote aus den schwierigen Anfängen und vom guten Verlauf während seiner Amtszeit beisteuern. Beim Durchblättern der illustrierten Sammlung mit seiner Frau Irmgard und Maier wurden dann auch noch weitere Erinnerungen wach: „Ich werde natürlich dem Verein treu bleiben und möglichst viele der Veranstaltungen besuchen“, sagte Kirsch.