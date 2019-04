Nabu will das Artensterben bremsen

„Mehr Natur in Dorf und Stadt zulassen“ – dies hat bei der Mitgliederversammlung des Nabu Sigmaringen Alfred Bauernfeind angeregt. Erfreut zeigte er sich, dass die Stadt Sigmaringen, die sich bei der Nabu Aktion „Naturnah dran“ beworben hatte, im Jahr 2019 berücksichtigt wurde. Die Aktion hat zum Ziel Kommunen bei der Anlage von Blühflächen zu unterstützen. Das bedeutet, dass Rasenflächen zum Beispiel in blühende Wiesen umgewandelt oder blühende Stauden gepflanzt werden.

Dies sei auch dringend nötig, wie der Vorsitzende Bauernfeind betonte, da der Rückgang von Insekten in der Kulturlandschaft und somit auch der Rückgang von Vögeln und Fledermäusen gravierende Ausmaße angenommen hat.

In seinem Bericht über Tätigkeiten der Gruppe im vergangenen Jahr erinnerte er an eine Reihe von Maßnahmen. So konnte die Ortsgruppe vergangenes Jahr ihr 40- jähriges Bestehen feiern. Aus ursprünglich elf Gründungsmitgliedern hat sich die Zahl der Mitglieder auf inzwischen annähernd 600 erhöht. Seit dem vergangenen Jahr gibt es an den Krauchenwieser Baggerseen eine Beweidung mit Eseln, da diese Tiere auch solche Pflanzen fressen die von Rindern nicht mehr genutzt werden. Auf den Inseln im Vogelsee haben Füchse in den vergangenen Jahren die Vogelbrut zunehmend abgeräumt. Um dies zu unterbinden wurde im vergangenen Herbst ein Zaun errichtet, der verhindern soll, dass die Füchse auf die Inseln gelangen können.

Vögel verunglücken an der Stromleitung

An der Stromleitung über das Naturschutzgebiet Vogelsee wurden Reflektoren angebracht, die den Anflug von Vögeln verhindern oder reduzieren sollen. Es verunglückten jedoch an der Stromleitung trotzdem einige Vögel. Es ist deshalb erforderlich, dass die Leitung mittelfristig unter die Erde gelegt wird, so Bauernfeind.

Erfreut zeigte sich der Nabu-Vorsitzende über die Verleihung des Umweltpreises der Sparkassenstiftung, den der Nabu zusammen mit dem Biohof Pröbstle aus Scheer erhielt. Der Preis wurde für die Betreuung des Kräutergartens Inzigkofen verliehen. Durch die Anlage eines naturnahen Gartens kann jeder Gartenbesitzer einen kleinen Betrag gegen das rasante Artensterben leisten, sagte Bauernfeind. Er erinnerte daran, dass in Neubaugebieten neu angelegte Gärten begrünt werden müssen. Im Kräutergarten wurde im vergangenen Jahr ein Stück Blumenwiese neu angelegt, die Wand mit Vogelnistkästen mit neuen Schildern versehen, weitere Bäume gepflanzt und die Ausstellung im Info-Raum neu gestaltet.

Bauernfeind wies auch auf den Oberschwäbischen Naturschutztag hin, der vom Bund Naturschutz Oberschwaben zusammen mit dem Nabu Sigmaringen in Göggingen organisiert wurde. Es ging bei dieser Veranstaltung um den Lebensraum Kiesgrube. In einer Resolution wurde gefordert, sparsam mit Kiesvorräten umzugehen und Ferntransporte zu vermeiden Außerdem sollten nach dem Abbau Flächen für Naturschutzzwecke verwendet werden. Ehemalige Kiesgruben sind artenreiche Lebensräume und stellen einen gewissen Ausgleich für die intensiv genutzte Landschaft dar.

Die Entlastung des Vorstandes wurde von Willi Rößler vorgenommen. Sie erfolgte einstimmig. Herbert Gauggel trug den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfung durch Wolfgang Burger ergab eine einwandfreie Kassenführung.

Im Anschluss stellte Karl F. Gauggel den Jahresvogel, die Feldlerche, vor. Die Bestände dieses bei uns früher häufigen Vogels gehen ständig zurück, da Lebensräume mit Brutmöglichkeiten fehlen und die Nahrung immer knapper wird. Gauggel forderte deshalb, dass bei der nächsten EU-Förderperiode für die Landwirtschaft verstärkt Gelder zur Erhaltung der Artenvielfalt verwendet werden.