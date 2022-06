Nabu appelliert, Jungvögel nicht mitzunehmen

Zurzeit häufen sich beim Nabu Sigmaringen Anfragen von Menschen die scheinbar hilflose Jungvögel gefunden haben. Der NABU appelliert deshalb an die Bevölkerung, vermeintlich hilflose Vogelkinder in der freien Natur zu belassen und nicht mitzunehmen. „Für die kleinen Vögel ist es in der Regel am besten, an Ort und Stelle zu bleiben“, erklärt Karl Fidelis Gauggel, Vogelexperte beim Nabu Sigmaringen. „Auch wenn es gut gemeint ist: oft tut man ihnen keinen Gefallen, wenn man sie mitnimmt. Denn meist handelt es sich nicht um verlassene, verletzte oder geschwächte Tiere, sondern um gesunde Jungvögel, die nach wie vor von den Eltern versorgt werden.“

Viele Vogelarten verlassen ihr Nest bereits bevor sie fliegen können, erklärt Gauggel. Dazu zählen nicht nur typische Nestflüchter wie Enten, Fasane oder Kiebitze, sondern auch einige Singvogelarten, Greifvögel und Eulen. Im Siedlungsbereich finden sich am häufigsten die bräunlich gefleckten Jungamseln, die etwa eine Woche vor dem Flüggewerden der Enge des Nestes entfliehen. Damit sie nicht verloren gehen, geben die Jungvögel fast unablässig sogenannte „Standortlaute“ von sich. Dieses Piepsen wird von Passanten oft fälschlicherweise als Hilferuf interpretiert.

Wenn Jungvögel auf einem Weg sitzen kann man sie jedoch etwas abseits in ein Gebüsch setzen. Der Geruch des Menschen stört die Vögel nicht. Ein Problem für viele Jungvögel sind jedoch freilaufende Katzen, die sie oft schwer verletzen oder töten. Die Überlebenschancen von Vögeln, die in den Fängen einer Katze waren, sind meist sehr gering.