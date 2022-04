„My way ins Schwabenländle“ im Schlachthof Sigmaringen

Mit selbstgeschriebenen, heiteren Liedern („Oh, to be a schwäbische Hausfrau“) erzählt Lisa Livingston am Donnerstag, 5. Mai, um 20 Uhr, wie sie sich als amerikanischer Fremdkörper in der bedeutungsvollsten Ecke Deutschlands-natürlich Schwaben-einlebte. Mit ihrer wandlungsfähigen Stimme, die nicht nur Operngesang, sondern auch Pop, Blues and Jazz beherrscht, beschreibt sie, was sie „im Ländle“ erlebt und dazu gelernt hat (außer Hochdeutsch). Lisa Livingston, wird am Klavier begleitet von Wolfgang Fischer (“an echter Schwab“), einem bundesweit gefragten Live-Musiker, der als Pianist, Keyboarder und Arrangeur in unterschiedlichen Bereichen erfolgreich tätig ist. Ob Klassik, Jazz, Pop oder Rock – die stilistische Breite von Wolfgang Fischer und seine pianistischen Fähigkeiten scheinen so schnell an keine musikalischen Grenzen zu stoßen. Seine erste CD „Neue Zeiten“ mit selbstkomponierten Stücken ist 2021 erschienen. Der Eintritt beträgt 14 Euro, ermäßigt acht Euro. Foto: Foto Wolfgang Fischer