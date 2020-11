Mutmaßlicher Einbrecher kommt verletzt zur Polizei

Mutmaßlich bei einem Einbruchsversuch hat sich ein 22-Jähriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Karlstraße nicht unerheblich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann gegen 1.45 Uhr in Begleitung einer weiteren Person zum Polizeirevier, um dort um Hilfe für seine stark blutenden Gesichtsverletzungen zu bitten. Nach Alarmierung eines Rettungswagens, der den 22-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte, folgten die Beamten der Blutspur, die hinter dem alten Notariat endete. Dort stellten sie an einer Garage eine eingeschlagene Scheibe fest. Mutmaßlich dürfte der Mann bei dem Versuch, die in etwa zweieinhalb Metern Höhe gelegene Scheibe einzuschlagen, abgerutscht sein und sich dabei verletzt haben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Einbruchs ermittelt.