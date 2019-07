Musikschulen wünschen sich mehr Geld vom Land

Die Musikschulen im Land wünschen sich eine Stärkung ihrer Finanzierung. Das ist aus einem Gespräch der Grünen-Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden und Ellen Valerius, Leiterin der Musikschule in Sigmaringen und Vorsitzende des Musikschulbezirks Tübingen hervorgegangen.

Valerius sehe die finanzielle Belastungsgrenze für die Eltern erreicht, heißt es in einer Mitteilung aus Bogner-Undens Wahlkreisbüro. Sie sorge sich um den Verlust bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Derzeit tragen die Eltern im Kreis Sigmaringen 52 Prozent der Musikschulkosten, der Landkreis bezahlt 1,7 Prozent, die Kommunen 40 und das Land 10 Prozent. Valerius hoffe auf eine Steigerung des Landesanteils auf 12,5 Prozent. Bogner-Unden unterstützte diese Forderung, betonte aber, dass die Haushaltsverhandlungen im Landtag sehr schwierig sind.

Der Abgeordneten sei es wichtig, dass die musikalischen Angebote im ländlichen Raum in Wohnortnähe verfügbar sind, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Die regionalen Musikschulen stehen deshalb in einer guten Kooperation mit den hiesigen Musikvereinen“, sagt Ellen Valerius im Gespräch mit Bogner-Unden.

In Schulkooperationen suchen die Musikschulen außerdem Möglichkeiten zur Integration in die Ganztagsangebote. Hier hat Valerius gute Erfahrung mit Grundschulen gemacht. Sie höre häufig den Wunsch der Eltern, dass deren Kinder während des Ganztags auch Musikschulangebote in Anspruch nehmen möchten. Die große Herausforderung ist hierbei das Thema Aufsichtspflicht.

Die Musikschulen arbeiten außerdem verstärkt mit Menschen mit Behinderungen oder mit Senioren zusammen. Bogner-Unden sehe darin einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag.