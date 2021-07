Musikkapelle veranstaltet Gartenfest im Miniformat

Auch wenn die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist, kehrt Schritt für Schritt wieder ein wenig Normalität zurück. So konnte die Musikkapelle Laiz am Sonntag zu einem Gartenfest im Miniformat einladen.

Coronabedingt fand das traditionelle Gartenfest im vergangenen Jahr bereits in der „To-Go-Variante“ statt – mit Erfolg. Deshalb hatten die Mitglieder die Aktion am vergangenen Sonntag ein zweites Mal veranstaltet. Das Mitnehmen von Pommes, Gartenfestwurst sowie von selbst gebackenen Kuchen und Torten war möglich und unter strengen Abstandsauflagen sogar ein gemütliches Zusammensitzen bei musikalischer Unterhaltung durch die Musikerinnen und Musiker. Dank eines an der Hauptstraße aufgestellten Hinweisschildes fanden auch einige Wanderer den Weg zum Festplatz. Sehr zur Freude der Musikerinnen und Musiker, die besonders zur Mittagszeit alle Hände voll zu tun hatten. So gingen rund 65 Kilogramm Pommes und 480 Rote Würste über die Theke, parallel erklang rund fünf Stunden lang Blasmusik.

Vorsitzende Anja Lutz zeigte sich froh über den Erfolg. Das Gartenfest stellt die jährliche Haupteinnahmequelle für den Verein dar. Allerdings waren die dadurch entstehenden Einnahmen nicht der primäre Grund für das kleine Fest. „Da das alternative Gartenfest im letzten Jahr so gut ankam, wollten wir auch in diesem Jahr unbedingt etwas für die Laizer und unsere Gäste anbieten“, sagt sie.

Den Probenbetrieb hat die Musikkapelle indes schon wieder aufgenommen, bereits vier Mal hat sich die Kapelle getroffen. Weil das Probelokal dafür zu wenig Abstand bietet, spielen die Musikerinnen und Musiker in der Turn- und Festhalle Laiz, auch wenn das von der Akustik her nicht so ideal sei. Aber auch hier gilt für die Gruppe: Die Gemeinschaft zählt und kann in Corona-Zeiten gute Alternativen ermöglichen.