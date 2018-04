Musikexperte Günter Schneidewind kommt nach Sigmaringen

Sein Musikwissen ist legendär und füllt ganze Bücher: Günter Schneidewind kennt sich aus im Musikbusiness. Der SWR1-Moderator gibt bei seiner Show „SWR1 Hits & Storys“ Einblicke in die Welt der Musiker und Stilrichtungen. Zahlreiche Stars hat er schon getroffen – auf der Bühne plaudert er aus dem Nähkästchen. Zum wiederholten Male kommt er nun, am 5. Mai, 20 Uhr, in die Sigmaringer Stadthalle. Im Vorfeld hat sich Redakteurin Anna-Lena Buchmaier mit dem Musik-Urgestein unterhalten – über Rocklegenden, Leichen im Keller und ein Leben nach dem Ruhestand

Herr Schneidewind – das ist jetzt ihre letzte Tour, oder?

Ja, zumindest mit dem Sender SWR. Ich gehe am 1. September in Rente. Das wird ein Abschnitt, den ich nur einmal in ähnlicher Form erlebt habe: Als ich nach dem Studium in der ehemaligen DDR, frisch getrennt von meiner Freundin, Lehrer wurde, aufs Land zog und zum ersten Mal ganz für mich allein verantwortlich war. Ich wusste nicht, ob ich das kann. Seither war ich immer auf 150 Prozent Leistung getrimmt. Aber Familie habe ich ja jetzt. Wobei – die muss mich ja ertragen können. Ich weiß noch nicht, ob ich Rente kann. Aber ich werde weiterhin Vorlesungen geben und meine Kollegen Sascha Bendiks und Simon Höneß haben schon gesagt, dass sie mich auf eigene Faust weiterhin bei Auftritten begleiten. Wir verstehen uns blind.

Sie gelten als wandelndes Lexikon der Pop- und Rockgeschichte. Wie haben Sie sich das Wissen angeeignet?

Von der Kindheit an, wie manche Fußballfans die Bundesliga analysieren und alle Trainer ihres Vereins aufzählen können, so hat mein jugendliches Hirn seit meinem zwölften Lebensjahr Musik aufgesogen wie ein trockener Schwamm. In den 60er-Jahren, meiner Kindheit und Jugend, gab es ja in der DDR keine Presseerzeugnisse wie die Bravo oder das Musikmagazin Rolling Stone. Und dann kam dieser Zauber aus dem Westen übers Radio in mein Zimmer, und meine früheren Hobbys, Karl May und Dinosaurier, wurden ersetzt.

Zu welcher Zeit hätten Sie gern gelebt?

Als Beatles-Fan ist es genau richtig, wo ich gelandet bin. Es wäre eine schaurige Vorstellung, in den 80ern aufgewachsen zu sein, da war die Musikindustrie schon organisiert und Künstler wurden durchdesignt. Aber die jüngere Generation vermisst ja nichts. Außerdem findet man immer Nischen außerhalb des Kommerzes, man muss nur neugierig bleiben.

Ich bin ein Kind der 90er-Jahre, die Zeit von Britney Spears, Back-street Boys und Blümchen. Gab es damals überhaupt musikalische Perlen?

Ja, es war auch die Zeit des Grunge und Rave, Happy Mondays und The Firm fallen mir da ein. Die 90er waren spannender als die 80er, abgesehen von den Geschmacklosigkeiten, die jedes Jahrzehnt hervorbringt. Es war eine liberale Zeit mit handgemachter, ehrlicher Musik. Unplugged ist da entstanden.

Was hören Sie, wenn Sie Auto fahren?

Ich habe viel Musik der 1960er- und 70er-Jahre auf meinem USB-Stick, aber ich höre auch gern Konkurrenzsender. Manchmal läuft auch „Aus der neuen Welt“ von Dvorak.

Jetzt hatte ich gehofft, Sie hätten vielleicht eine musikalische Bildungslücke im Bereich der Klassik, wo sie doch sonst so viel wissen...

Ich liebe Beethoven, Bach, Brahms, Bruckner... Das frühe 19. Jahrhundert reizt mich – die Musik zu der Zeit, als Eroberer wie Napoleon den Bürgern eine neue Gesellschaftsform aufgezwungen haben. Das ist wie bei uns in der DDR gewesen, als uns erzählt wurde, dass die Russen mit dem Sozialismus eine neue, bessere Welt bringen, dabei wurde einem etwas aufgezwungen. So wollten auch die Deutschen unter dem Feudalismus, den sie verabscheut hatten, bis Napoleon an die Macht kam, auf einmal wieder die nationale Freiheit zurück. Diesen Widerspruch finde ich interessant, vielleicht, weil ich ähnliches erlebt habe.

Gibt es auch peinliche Lieder, die Sie gern hören?

Jeder hat Leichen im Keller. Ich mag diesen Schlager der 60er von Elisa Gabbai, „Winter in Kanada“, der von einem Paar in einer Winternacht in den Bergen handelt. In der dritten Strophe verlässt er sie, das ist traurig-schön. Und dann noch diese Schlittenglocken...

Etwa wie bei „Last Christmas“ von Wham! ?

Ja. Ich mag „Last Christmas“. Ich gehöre zur Klingelfraktion, bei Weihnachtsliedern kenne ich keine Gnade.

Früher machten Musiker auch ihren Einfluss geltend, richteten politische Botschaften an ihre Fans, wie John Lennon oder Bob Dylan. Vermissen Sie das?

Vielleicht muss man die Botschaften nur suchen? Heute singen viele Bands vom Sinn des Lebens. Die Jugend will so leben, dass sie zwischen all den Herausforderungen nicht zerbröselt wird.

Wenn Sie eine eigene Band gründen würden und komplett freie Auswahl bei der Besetzung hätten: Welche Musiker würden Sie auswählen?

Sänger wären John Lennon oder Elvis, wobei, eine Frau wäre auch wichtig. Da Amy Winehouse nicht mehr lebt, wäre es wohl Adele, sie ist eine Ausnahmeerscheinung. Gitarre würde Jimmy Hendrix spielen – oder Eric Clapton, der lebt ja noch. Schlagzeuger wäre Simon Phillips, Bassist Paul McCartney, es gibt keinen besseren. Wir würden Mainstream Pop- und Rock, vielleicht Contemporary machen, zwischen Guns’n Roses und Rolling Stones angesiedelt. Und wir hätten auch eine schöne Radioballade im Programm.