Musikerfamilie gibt Geld an krebskranke Kinder weiter

Wie schon in den Jahren zuvor hat Werner Bub aus Sigmaringen auf den Flohmärkten in Friedberg, Rosna, Inzigkofen und beim Stadtflohmarkt in Sigmaringen musiziert und die Zuhörer um Spenden gebeten. Dank einer großen Spendenbereitschaft vieler Flohmarktbesucher kamen 1020 Euro zusammen. Dieses Geld hat er nun an die Kinderkrebshilfe weitergeleitet.

In Sigmaringen, zeitweise begleitet von seinen Enkeln Julian und Tobias, kam seine Musik mit Keyboard und Akkordeon sehr gut an, teilt er in einem Pressebericht mit. Werner Bub ist oft musikalisch unterwegs und unterhält mit seinen Oldies auch Bewohner in Altenheimen. Insgesamt spendeten seine Zuhörer in den vergangenen sechs Jahren 4370 Euro an die Kinderkrebshilfe Freiburg.