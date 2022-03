Musiker stimmt nachdenkliche Klänge an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdenkliche Töne hat der Musiker Arne Kopfermann bei seinem Konzert in der Dreifaltigkeitskirche am Freitagabend. den 18. März, in Biberach angeschlagen. Vor rund 80 Zuhörern präsentierte er und Katrin Lauer ihre Lieder, die sich fast alle mit Neubeginn und Aufbruch beschäftigen.

Es sei bereits der dritte Anlauf zu dem Konzert, sagte Sonja Schelkle von KonTiki in ihrer Einführung und die Erleichterung darüber, dass die Veranstaltung nun endlich möglich war. Arne Kopfermann traf vor sieben Jahren die unvorbereitete und schwierigste Art, sich mit dem Tod vertraut zu machen. Ein Tag vor ihrem elften Geburtstag wurde seine Tochter Sara bei einem Unfall mitten aus dem Leben gerissen. Er verarbeitete seine Trauer, wie das Schreibende nun einmal tun: In Büchern und in Liedtexten schildert er seine Kämpfe um sich, seine Ehe und seine Beziehung zu Gott.

Wunderbar weich, einfallsreich und nie zu opulent produziert nahm er die Zuhörer mit auf eine musikalische Gefühlsachterbahn mit einer fast unheimlichen und gleichsam freundlichen Melancholie, die trotz aller tiefen Traurigkeit voller Lebensbejahung und Hoffnung steckt. Es ist eine einmalige Gabe von ihm, Gefühle in Worte zu kleiden, die am Verstand vorbei direkt ins Herz gelangen. Seine kongeniale musikalische Partnerin Katrin Lauer begleitete ihn nicht nur am Klavier und mit ihrer Soulstimme, sondern übernahm auch ab und an die Stimmführung.

Vor der Pause erfolgte der „Werbeblock“ für das Buch und die CD. Keinen Cent wolle er davon für sich behalten. Der Erlös geht in voller Höhe an das „Projekt Sara“ von „Word Vision“ für traumatisierte und benachteiligte Kinder. Diese wahre Geschichte über den Umgang mit Trauer nach einem tragischen Unglück kann trauernden Menschen helfen, die selbst nur schwer Worte für das Unfassbare finden können. Aber auch Menschen, die Trauernde begleiten, werden viel darüber erfahren, was hilfreich ist und was nicht. Abgesehen davon, kann jeder wertvolle Gedankenimpulse finden, gerade wenn es darum geht, Gott trotz Schicksalsschläge oder geplatzten Träume zu vertrauen. Eine Konzertbesucherin bemerkte: „Ich wurde unsagbar getröstet. Weil es eben einfach stimmt… Lebensstürme toben und wir erleben einen Gott, der für uns im Moment unbegreiflich ist. Trauer, Leid, Krise und Anfechtung sind Teil unseres Lebens, und manchmal dauert es einfach bis es wieder hell wird.“