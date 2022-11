Musikanten schauen optimistisch in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Coronabedingt hielt der Musikverein Gutenstein nach zweieinhalb Jahren wieder eine Hauptversammlung ab. Für diesen Zeitraum war die Liste der Auftritte von Schriftführer Helmut Glocker nicht besonders lang, 2020 gab es beispielsweise keine Auftritte. Das bedeutete aber nicht, dass die Instrumente in diesem Zeitraum stumm blieben. Wenn es die Corona Schutzmaßnahmen erlaubten, wurden die Proben vor dem Bürgerhaus oder auf Privatgrundstücken im Freien abgehalten. Mit 16 Musikanten, die auswärtigen Aushilfen mit eingerechnet, ist die Kapelle zahlenmäßig schwach besetzt. Den Wortmeldungen und dem Ausblick nach war ein Aufgeben nicht zu erkennen. Auch der gute Kassenstand, den Kassierer Michael Rauch vortrug, stimmte die Aktiven beruhigt. Ein positives Zeichen war es auch, dass alle neun Vorstandposten problemlos besetzt werden konnten. Mit Nachdruck appellierte Ortsvorsteher Günter Gregori an die Musikanten, nicht aufzugeben: „Bleibt bei der Stange! Haltet zusammen! Der Musikverein ist Gold wert für das Dorf und unbezahlbar.“ Er hob die Bedeutung der Kapelle bei kirchlichen und weltlichen Anlässen hervor. Berthold Stroppel, musikalischer Leiter, zeigte sich insgesamt zufrieden. Die Auftritte seien immer gut gewesen, ein guter Probenbesuch sei Voraussetzung. Vorsitzender Thomas Amann bedankte sich bei allen Vorstandmitgliedern und auch bei Berhold Stroppel für seinen Einsatz.

In diesem Jahr steht noch das Spielen am Volkstrauertag in Gutenstein und Langenhart an, außerdem wirkt die Kapelle bei den Alpenländischen Klängen in Engelswies mit. Dem Vorsitzenden Amann ist es ein Anliegen, auch auswärts aufzutreten um zu zeigen, dass die Kapelle noch lebt. Musikalisch umrahmt wird der Dörfliche Advent im Pfarrgarten und wie jedes Jahr gibt es auch ein weihnachtliches Musizieren im Dorf an Heiligabend. Zum vierten Mal wird die Kapelle vom 18. Bis 21. Mai 2023 am Internationalen Musikkapellentreffen in Kirchberg in Tirol auftreten. Im Mittelpunkt steht das gemütliche Beisammensein unter Musikanten und Musikfreunden und mit Gastkonzerten der Kapellen. Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Thomas Amann, Stellvertreter Eric Kerzenmacher, Schriftführer Helmut Glocker, Kassierer Michael Rauch und die Beisitzer Arthur Riester, Stefan Rösch, Patrick Ruhnau, Siegfried Ruhnau, Berthold Stroppel.