Musik und Theater im Doppelpack

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr haben sich die Musikkapelle Jungnau und die Theatergruppe des Musikvereins entschlossen, erneut Musik und Theater zusammen zu einem unterhaltsamen Abend zu vereinen. Am Samstag, 17. November, wird in der Schlossgartenhalle das Lustspiel „Ond des älles fürs Erbe“ aufgeführt und die Musikkapelle mit ihrem Dirigenten Udo Pawtowski setzt den Abend musikalisch in Szene.

Der 25. Geburtstag veranlasste das Organisatorenteam um Claudia Pawtowski-Lehleuter letztes Jahr, das Theaterspiel wieder aufleben zu lassen. Also haben der Vorstand des Musikvereins, Rolf Pawtowski und sein Bruder Udo, Dirigent der Kapelle, wiederum eine ansprechende Musikauswahl zusammengestellt, um das Theaterstück auch musikalisch passend zu umrahmen.

Für die Eröffnung des Abends hat sich die Kapelle einer Herausforderung gestellt. Der schwer zu spielende Fünf-Viertel-Takt des Stücks „Mission: Impossible Theme“ von Lalo Schifrin wird seit Probebeginn im August eingeübt, genauso wie Soundtracklieder von „Mamma Mia“ oder auch die Volksweise „Dein Stern am Himmelszelt“. Solisten am Instrument als auch Gesangssolisten bereichern dabei den musikalischen Abend. Die Theaterspieler ihrerseits proben das lustige schwäbische Stück „Ond des älles für Erbe“ von Monika Schumayer. Unter der Regie von Rita Zimmerer sind die Laiendarsteller Hans-Jürgen Eisele, Sabine Henes, Christian Weiß, Georg Saum, Marita Stegmaier und Marianne Sammet am Proben. Die Geschichte handelt vom Bauer Lämmle, der eigentlich eine Tochter namens Andrea hat, diese aber aufgrund einer Verwechslung der Hebamme als Sohn Andreas ausgegeben wird. Die kinderlose Schwester des Bauern schickt für ihren vermeintlichen Neffen Geld, welches der Bauer kommentarlos annimmt. Es kommt, wie es kommen muss, die Schwester kündigt sich zum Besuch an und das Chaos nimmt seinen Lauf. Um das Bühnenbild haben sich Siegfried Grawunder, Georg Saum und Christian Weiß gekümmert, Souffleuse ist Claudia Pawtowski-Lehleuter.