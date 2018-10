Musical handelt von Freundschaft und Verzeihung

Bei der Aufführung des Musicals „Olando“ des Musikschullehrers und Komponisten Franz Wagner am Wochenende in der Stadthalle in Sigmaringen haben sich die Zuschauer begeistert in eine Zauberwelt entführen lassen. Nach der erfolgreichen Premiere des Musicals Olando mit dem Binger Gesangverein im Mai 2017 hatte Wagner, ermutigt von der Resonanz der rund 1000 Zuschauer von vor einem Jahr, sich nun an weitere Aufführungen gewagt, diesmal im größeren Rahmen.

Wenn auch am Sonntagnachmittag die Stadthalle nicht ganz voll war, ist doch davon auszugehen, dass das Musical wieder ein Erfolg werden wird, denn das Stück hat alles, was zur guten Unterhaltung zählt: erstklassige musikalische Umsetzung, wohltuende und eingängige Melodien, ein sich wandelndes Bühnenbild, großartige Darsteller mit bemerkenswerten Stimmen, eine tolle Lichtshow und Chorgesang vom Feinsten. Die Geschichte beschreibt eigentlich einen fast normalen Lebensweg, wenn man mal davon absieht, dass die Protagonisten zum Großteil zaubern können. Diese Fähigkeit nützt aber wenig, wenn sie einem abhanden kommt, wie Olando, (gespielt von Johannes Bach), einem jungen und begabten Zauberkünstler, der mit seiner Assistentin Ingelin (erfrischend jung und lebendig gespielt von Sabine Grom) und seinen Tauben Rosalinde und Augusta eine symbiotische Beziehung pflegt. Denn ohne dieses Trio kann er nicht zaubern. Das kommt dem neidischen Aufsichtsrat des Magierzirkels Koy (überzeugend mit seiner fiesen Lache: Jan Wiehl) gerade recht, denn er sieht in Olando einen potenziellen Anwärter für seinen Posten, was es natürlich zu verhindern gilt.

Koy schickt seine Tochter Tamari (Selina Müller/Katharina Pfister) vor, die dem guten Olando den Kopf verdreht und ihm die Tauben samt Zauberstab stiehlt. Wäre da nicht seine pfiffige Assistentin, die Rat weiß und seine Freunde mobilisiert, würde Olando in tiefste Verzweiflung versinken. Mit Hilfe der Freunde, sowie Raaga, (beeindruckend dargestellt von Theresa Widmer) die Ex-Frau von Koy und drei alternden Zauberern aus dem Magierzirkeln – alle vier haben mit Koy noch eine Rechnung offen – machen sie sich auf die Suche nach Koys Versteck. Natürlich gibt es ein Happy-End wie es sich gehört. Koy sieht ein, dass er Jüngeren Platz machen muss (was – siehe Politik – nicht unbedingt auch im richtigen Leben geschieht), versöhnt sich mit Raaga, die auch die Mutter von Tamari ist.

Raaga bittet Olando um Verzeihung

Letztere hat sich in Olando verguckt und bittet diesen nun um Entschuldigung wegen des Diebstahls der Tauben. So löst sich alles in einem fulminanten Wohlgefallen auf, bei dem jeder bekommt, was er eigentlich wollte. Zwar ist das im echten Leben nicht immer so, aber die Botschaft lautet: Gib nicht auf, kämpfe für das, was du erreichen willst, baue auf Freundschaft, Vertrauen und Geduld, stehe zu deinen Fehlern und lerne zu Verzeihen. Eine schöne Geschichte, mit Herzblut und Liebe dargebracht, wundervoll gesungen und hinreißend getanzt – das alles wurde noch gerundet durch entsprechende Kostüme und Maske. Mit dazu die perfekt eingesetzte Lichttechnik, wabernde, in allen Farben leuchtende Nebelschwaden und eine zauberhafte Pflanzendekoration ließen den Zuschauer zeitweise die reale Umgebung vergessen.