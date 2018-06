Mountainbiker fahren bald Slalom im Antoniustäle

Im Antoniustäle soll ein Flowpark für Mountainbiker gebaut werden. Dies hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend bei einer Enthaltung beschlossen. Bei einem Flowpark handelt es sich um eine Gelände- und Hindernisstrecke für Mountainbiker. Der Eingang zum Antoniustäle ist bei der Brauerei Zoller-Hof in nördlicher Richtung. Der Flowpark wird von der Albstädter Firma Skyder geplant und schlüsselfertig errichtet. Die Kosten gibt die Stadt mit 180 000 Euro an, die Hälfte soll der Naturpark Obere Donau übernehmen. Realisiert wird der Park nur im Falle einer Bewilligung des Zuschusses. Die Eröffnung ist im kommenden Jahr geplant.

Ein Flowpark bietet einen welligen, kurvigen Verlauf mit vielen spielerischen Elementen, der unter Nutzern einen sogenannten Flow aufkommen lässt. Laut der Agentur Skyder können die Sprünge, S-Kurven und Wellen sowohl Anfänger als auch Profis „glücklich machen“. „Besser als mit einem Flowpark kann man alle Zielgruppen im Moutainbike-Sport nicht ansprechen“, sagt Markus Ringle von der Agentur. In Deutschland wird die Zahl der Mountainbiker mit vier Millionen angegeben, der überwiegende Teil verfüge über geringe bis mittlere fahrtechnische Fertigkeiten.

Effekte für Tourismus angezweifelt

Bei ersten Besichtigungen sind die Experten zu dem Ergebnis gekommen, dass sich der städtische Wald im Antoniustäle aus touristischer Sicht sehr gut eignen würde. Die Flächen hätten ausreichend, aber nicht zu viel Steigungen, sodass der Wegebau kostengünstiger sei.

Ob der Flowpark als touristisches Angebot oder als Zusatzangebot für Einheimische zu bewerten ist, darüber gab es im Gemeinderat unterschiedliche Meinungen. „Die Gäste fragen intensiv nach neuen Angeboten“, sagte Katja Ungern-Sternberg vom Fachbereich Tourismus. Der Flowpark könnte ihrer Meinung nach so ein Angebot sein. Sophia King-Conradi (SPD) sieht den Mehrwert eher für die Bürger. Ähnlicher Meinung ist ihre Kollegin Melanie Hirlinger (Freie Wähler): „Wegen des Flowparks kommen Gäste nicht extra nach Sigmaringen.“

Auf dem Hauptrundkurs werden pro Runde rund 85 Höhenmeter zurückgelegt. Es geht einen Kilometer bergauf und einen bergab. Zusätzlich gibt es eine Downhill-Strecke – auf einer knapp 400 Meter langen Strecke geht es etwa 300 Höhenmeter bergab. Ein weiterer Teilbereich ist ein 650 langer Slalomkurs mit 20 Kurven. Die Streckenlänge insgesamt beträgt knapp fünf Kilometer.

CDU-Rat lobt geringe Folgekosten

Markus Lehmann (CDU) erwähnte die geringen Folgekosten. Sie werden von der Albstädter Firma mit maximal 4500 Euro pro Jahr angegeben. Sturm- und Wasserschäden seien jedoch nicht einkalkuliert. Um den Park bekannt zu machen, kämen zu den Baukosten Marketingkosten in Höhe von 50 000 Euro hinzu. „Eine Bewerbung über Schilder an der Schnellstraße ist wichtig“, sagte Isak Özen (SPD). Eintritt werde zumindest anfangs keiner erhoben. Der Park müsse erst Fahrt aufnehmen, hieß es.

Nach Angaben der Stadtverwaltung schätzen Vertreter des Landratsamts, des Naturparks Obere Donau und des Schwäbischen Albvereins das Projekt als genehmigungsfähig ein. In dem Gebiet gebe es wenige Flächen, die unter Naturschutz stünden. Auf Nachfrage sagte Markus Single von der Agentur, dass keine Baumfällungen geplant seien: „Die schönste Slalomstange für den Mountainbiker ist der Baum.“