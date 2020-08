Motto: „Mit Abstand die Besten“

Mit einem Gottesdienst in St. Johann und einer Zeugnisübergabefeier in der Stadthalle haben 57 Abiturienten des Hohenzollern-Gymnasiums kürzlich ihre Schulzeit beendet.

Die große Unsicherheit durch die Corona-Pandemie machten die Abiturienten zum Thema des Gottesdienstes und stellten diesen das Evangelium vom „Sturm auf dem See“ gegenüber. Dieses Evangelium, so Pfarrer Ekkehart Baumgartner, macht deutlich, dass es sich lohnt, auch in Zeiten der Unsicherheit Vertrauen in Gott und in die Zukunft zu haben.

Anstelle der üblichen Abiturfeier fand in diesem Jahr eine „corona-konforme“ Zeugnisübergabe in der Stadthalle statt. Geladen war ausschließlich ein kleiner Kreis aus Schülern, Eltern und unterrichtenden Lehrern. Genauso wie die Zeugnisübergabe war auch schon das ganze Abitur vom Begriff des „Abstands“ geprägt, wie Schulleiter Martin Hoffmann in seiner Rede feststellte. Noch nie habe eine Abiturprüfung mit dem Hände waschen begonnen. Dennoch hätten die Abiturienten bewiesen, dass sie auch in der Krisensituation Leistung bringen konnten und bereit waren, auch unter schwierigen Umständen Grundwerte wie „Gemeinschaft“ hochzuhalten. Eigenschaften wie diese werden für die Zukunft sehr wichtig sein, daher sei das Abimotto „Mit Abstand die Besten“ sehr passend. „Denkt von Euch niemals zu klein“, riet er den ehemaligen Schülern. „Das Abitur ist einem Membran zwischen Vergangenheit und Zukunft“, sagte Biologielehrer Marcus Stöhr in seiner Lehrerrede. In vielen Assoziationen und Bildern ging er auf den Wert der Allgemeinbildung ein, die die Abiturienten sich erarbeitet haben und die jetzt eine wertvolle Grundlage für ihren weiteren Lebensweg bilde.

Die Absolventen Hannah Gröner und Julius Jäger machten in der Schülerrede einen emotionalen Rückblick auf die gemeinsame Schulzeit und bedankten sich bei den Lehrern, die aus Gründen des Abstands nicht im Saal, sondern im Foyer der Halle Platz gefunden hatten. Musikalisch umrahmt wurde die Zeugnisübergabe von einer kleinen Band aus Abiturienten und Freunden. Es folgte die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse und Preise, diesmal auf dem Umweg über einen „Gabentisch“ um den geforderten Abstand einzuhalten. Den besten Abiturschnitt erreichte Alexander Czopiak.

Folgende Abiturienten erhielten das Abitur: Fehime Aday, Amina Ari, Ronja Beck, Kimberly Bierhoff (Preis), Alexander Czopiak (P), Sara Marie Dullenkopf, Erik Ebel, Leander Fritz, Timon Gauges (P), Florian Gommeringer, Katja Grammel, Luca Gräther, Carla Gröner, Hannah Gröner, Luca Guilbaut, Noelle Güttinger, Evgenia Guzhev, Sandro Halder, Ines Hartkopf, Chiara Haseloff, Stefanie Heemann, Lisa Herbig, Julius Jäger, Elias Kirndorfer, Angelina Klotzky, Denis Konietzny, Arina Kosa, Alina Krall, Brian Laudascher, Ann-Sophie Letsch, Johannes Maier, Larissa Karin Möller, Yannik Nerling, Mara-Zoe Neuburger, Melanie Neuburger, Seyma Oba, Jan Oexle, Jonas Patock, Pascale Paul, Tim Ragg, Verena Rebel, Anouk Richter, Christoph Richter (P), Anna-Lea Rick (P), Lea Rieger, Jessica Schunke, Eric Schwab, Jens Simon, Sandra Steinhart, Jana Straub, Christopher Szesny, Marcel Teufel, Dominique Wagner, Fabian Wendler, Elias Wielath, Emma Wolff.

Sonderpreise haben erhalten: Scheffelpreis (Deutsch): Anna-Lea Rick; Deutsch-Preis der Schwäbischen Zeitung: Christoph Richter, Jan Oexle, Kimberly Bierhoff; Preis des Vereins für deutsche Sprache (Deutsch): Ines Hartkopf; Sprachenpreis der Firma Schaefer: Pascale Paul (Französisch), Christoph Richter (Spanisch), Emma Wolff (Englisch); Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker (Chemie): Seyma Oba; Ferry-Porsche-Preis (Physik): Alexander Czopiak; Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Alexander Czopiak, Timon Gauges; Mathematik-Preis der Firma Zollern: Alexander Czopiak, Marcel Teufel; Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (Mathematik): Timon Gauges; Geschichte-Preis der GSW: Christopher Szesny; Schmitt-Sickinger-Preis (Bildende Kunst): Amina Ari; Otto-Dix-Preis (Bildende Kunst): Amina Ari; Musikpreis des Fördervereins des HZG: Jan Oexle; Preis der deutschen Gesellschaft für Philosophie (Ethik/Philosophie): Ines Hartkopf; Paul-Schempp-Preis der evangelischen Landeskirche Württemberg (evangelische Religion): Timon Gauges; Kretschmann-Preis (Religion/Ethik und soziales Engagement): Julius Jäger; Mitgliedschaft im „e-fellows-net“: Christoph Richter, Anna-Lea Rick, Alexander Czopiak, Timon Gauges, Kimberly Bierhoff; Preis der Glemser-Stiftung: Alexander Czopiak, Anna-Lea Rick.