Motorradfahrer wird in Sigmaringen von Auto erfasst

Bei einem Unfall leicht verletzt worden ist am Sonntag gegen 15 Uhr ein 65-jähriger Motorradfahrer, der auf der L277 von Thiergarten kommend in Fahrtrichtung Sigmaringen unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde von einem 46-jähriger Autofahrer erfasst, als dieser in Höhe Dietfurth links abbiegen wollte und dabei den 65-Jährigen übersah. Trotz Vollbremsung konnte der Motorradfahrer eine Kollision nicht verhindern und stürzte beim Aufprall von seiner Maschine.