Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein 58-jähriger Motorradfahrer am Freitag gegen 11.30 Uhr in der Abteilstraße bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Das teilt die Polizei mit. Die 55-jährige Fahrerin eines VW Touran fuhr auf der Suche nach einem Parkplatz auf der Abteilstraße in Richtung Buchheim und wendete auf Höhe des Klosters Beuron. Hierbei übersah sie den Motorradfahrer, der sie bereits links überholte, weshalb es auf dem linken Fahrstreifen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und zum Sturz des Motorradfahrers kam. Ein Notarzt versorgte den 58-Jährigen am Unfallort. Dann kam der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16 000 Euro.