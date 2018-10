Motorradfahrer kollidiert mit Auto und stürzt

Mit einer gebrochenen Schulter ist ein 58-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der B 313 ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann vom Kreisverkehr Gorheimer Allee kommend die Auffahrt zur Bundesstraße befahren und zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 26-jähriger Autofahrer mit seinem BMW verkehrsbedingt anhalten musste. Beim Aufprall auf die Stoßstange des Autos stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2500 Euro.