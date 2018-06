Motorradfahrer fährt 140 km/h zu schnell

Beamte der Verkehrspolizeidirektion haben am Wochenende den Zweiradverkehr im Landkreis überwacht. 24 Zweiradfahrer gelangen wegen höheren Überschreitungen der jeweils höchstzulässigen Geschwindigkeiten zur Anzeige, 17 von ihnen waren über 41 Kilometer pro Stunde zu schnell, was im Standartfall mit einem Monat Fahrverbot verbunden ist. Auffallend stark war der Verkehr am Sonntag, bis etwa 14 Uhr in Richtung Bodensee, ab 15 Uhr wieder zurück. Statistischer Spitzenreiter wurde ein 37 Jahre alter Fahrer einer Kawasaki aus dem Kreis Reutlingen. Dieser wurde auf der Sanierungsstrecke des B 32 bei Jungnau, die derzeit auf 70 km/h beschränkt ist und auf der nur der Bitukiesbelag eingebaut ist, mit einer Geschwindigkeit von 209 gemessen. Eine Vierergruppe aus dem Kreis Reutlingen war zwischen Veringenstadt und Veringendorf mit 198 km/h unterwegs und weiter in Richtung Jungnau mit bis zu 140 km/h. Ihre rasante Fahrt wurde teilweise mit Helmkameras aufgenommen. Neun Motorradfahrer gelangen zur Anzeige, weil sie im Überholverbot überholten.