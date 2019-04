Motorradfahrer bei Unfall im Donautal schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen Gutenstein und Thiergarten ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ersten Informationen zufolge kollidierte das Motorrad, das in Richtung Thiergarten unterwegs war, in einer Kurve halbseitlich mit einem entgegenkommenden Mercedes.

In der Folge wurde der Motorradfahrer nach rechts abgewiesen und landete mit seinem Motorrad im Gebüsch seitlich der Straße. Während der Motorradfahrer mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, kamen die drei Insassen des Mercedes mit leichten Verletzungen davon. Sowohl das Motorrad als auch der Mercedes waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

