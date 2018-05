Mona Kramer ist neue Klimaschutzmanagerin

- Seit April kümmert sich Mona Kramer als Klimaschutzmanagerin der Stadt Sigmaringen um Umweltbelange und Energieeinsparungspotentiale, beispielsweise bei kommunalen Liegenschaften. Die 28-Jährige ist die Nachfolgerin von Andreas Halder. Sie will auch Bürger motivieren, sich für den Klimaschutz stark zu machen und Verantwortung zu übernehmen, im Kleinen wie im Großen. Sie ist in Trochtelfingen groß geworden und hat in Geislingen Energie- und Resourcenmanagement mit Schwerpunkt Energie studiert.

„Es ist wichtig, Klimaziele nicht nur auf EU-, Bundes- oder Landes-Ebene zu verfolgen, sondern auch in den Kommunen“, sagt Mona Kramer. Die Stadt Sigmaringen möchte Vorbild für andere Städte und Gemeinden sein. „Klimaschutz ist nicht nur für die Luftqualität wichtig, sondern wirkt sich auch auf die Lebensqualität der Bevölkerung aus“, so Kramer und meint damit zum Beispiel ruhigere Straßen, weil beispielsweise mehr Leute Rad statt Auto fahren. Oder auch einfach ein besseres Wohn- oder Arbeitsgefühl durch geringere Heizkosten in energetisch sanierten Gebäuden. Und natürlich sei der Klimaschutz auch wichtig für den Tourismus.

Von 1995 bis 2012 habe die Stadt laut einem Bericht der Energieagentur 33 Prozent CO2 eingespart, beispielsweise durch die Einführung des Stadtbusses, durch die Sanierung alter Gebäude oder durch Einsparpotenziale bei der Straßenbeleuchtung. Bis 2025 sollen es 45 Prozent sein.

Die Stadt erhält für die Stelle der Klimaschutzmanagerin Gelder vom Bund und kann sich dadurch wieder für den European Energy Award qualifizieren. Kramers Stelle ist auf zwei Jahre befristet.

Mona Kramer will auch in Kontakt mit Unternehmen kommen und einen Klimapakt auf freiwilliger Basis initiieren. „Unternehmen könnten sich in Sachen Energieeffizienz beraten lassen und sparen somit Geld ein“, sagt sie. Für den Ersten Beigeordneten Bernt Aßfalg bedeutet ihre Stelle „Ökonomie und Ökologie aus einer Hand.“

Auch in der Öffentlichkeitsarbeit ist Mona Kramer aktiv. So organisiert sie die Veranstaltung „Mobilität und Klimaschutz im ländlichen Raum“ am 21. Juni mit, zu der Minister Peter Hauk (CDU) zugegen sein wird. Auch ums Stadtradeln kümmert sich Mona Kramer: Vom 10. bis 30. September können Sigmaringer ihre mit dem Rad zurückgelegten Kilometer zählen lassen und sich mit anderen Kommunen in ganz Deutschland und der Schweiz messen. Die Stadt als Behörde macht in diesem Jahr erstmalig mit.

Auch im Privaten achtet Kramer auf Energieeinsparpotenziale. „Ich versuche, Klamotten Second Hand zu kaufen, Lebensmittel kaufe ich regional und in Bioqualität“, sagt die 28-Jährige. Und, wenn es nicht regnet, fährt sie natürlich mit dem Rad zur Arbeit.