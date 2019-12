Mogli tanzt mit Balu und Baghira durch die Stadthalle

„Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ – dieses Lied wird am Freitag, 13. Dezember, ab 16 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen zu hören sein, denn dann gastiert dort das Theater Liberi „Dschungelbuch. Das in Bochum ansässige Tourneetheater inszeniert die berühmte Geschichte für die ganze Familie.

„Um die altbekannten Geschichten nach unseren eigenen Vorstellungen neu und modern inszenieren zu können, sind die Stücke von A bis Z Eigenproduktionen. Texte, Musik, Bühnenbild, Kostüme – alles wird von uns selbst konzipiert und umgesetzt", erklärt Produzent Lars Arend, der die künstlerische Gesamtverantwortung trägt.

Wer sehen will, was das Theater das Stück umgesetzt, kann das am Freitag tun. Das Musical ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Tageskasse.

Inhaber der Abokarte sparen 20 Prozent beim Ticketkauf in der Geschäftsstelle der Schwäbischen Zeitung, über die Hotline 0751/29 55 57 77 und online unter www.tickets. schwaebische.de.