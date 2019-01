Modefachschüler präsentieren Brautkleider

Auf der Hochzeitsmesse „Ewig dein“ in der Oberschwabenhalle in Ravensburg haben Schüler der Modefachschule Sigmaringen am Wochenende ihre selbst entworfenen und genähten Brautkleider präsentiert. Die Unikate erzählen bisweilen ganz besondere Geschichten.

Am Samstag und Sonntag zeigten 17 Schüler aus dem aktuell zweiten Jahrgang der Modefachschule Sigmaringen auf der Hochzeitsmesse „Ewig dein“ ihre ganz einzigartigen Entwürfe für den ganz besonderen Anlass. Dabei handelte es sich um selbst entworfene und aufwendig selbst genähte Hochzeitsmode, die an beiden Tagen in mehreren Shows von professionellen Models dem Publikum präsentiert wurde. Am Stand der Schule gab es außerdem die Möglichkeit, mehr über die Inspiration der angehenden Modedesigner und Maßschneider und über die einzigartige Geschichte eines jeden Kleides zu erfahren. Besonders berührend waren dabei die Gedanken, die sich im Kleid des einzigen teilnehmenden Schülers der Gruppe widerspiegelten.

Persönliche Geschichte

Der erst 17-jährige Šimon Michaliga, der vor sechs Jahren aus der Slowakei nach Deutschland kam, verarbeitete in seinem Kleid nicht nur Erinnerungen an seine Heimat, sondern schloss auch seine noch in der Slowakei verbliebene Großmutter, bei der er lange lebte, mit in das Projekt ein. So klöppelte die 73-Jährige Zuzana Michalikova für den modernen Brautkleid-Entwurf ihres Enkels Spitzenapplikationen in Form zweier miteinander schnäbelnder Tauben, die nicht nur in der Slowakei als Symbol für die Hochzeit beziehungsweise die Liebe gelten. Das Ergebnis dieses generationenübergreifenden Projekts begeisterte das Publikum genauso wie die anderen einzigartigen Brautkleider, die stoffgewordene Liebe sichtbar machten.