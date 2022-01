Mobile Impfteams pausieren ab Februar

Der Landkreis und die SRH-Kliniken Landkreis Sigmaringen passen das Impfangebot an die Nachfrage an. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilt, werden die mobilen Impfteams ab Februar pausieren. Das bedeutet: In den Kreisgemeinden gibt es zusätzlichen zu den Angeboten der Hausärzte keine Impftermine mehr. Die Impfstützpunkte in Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf werden ihre Arbeit fortsetzen, allerdings werden die Öffnungszeiten in Bad Saulgau und Pfullendorf reduziert.

Zuletzt lag die Auslastung bei Aktionen in Gemeindehallen, im Impfstützpunkt Sigmaringen und dem Impfstützpunkt Pfullendorf bei etwa einem Drittel, im Impfstützpunkt Bad Saulgau betrug die Auslastung etwa 50 Prozent.

Tägliches Impfangebot am Impfstützpunkt Sigmaringen bleibt erhalten

Im Impfstützpunkt Sigmaringen im ehemaligen Medimax-Gebäude (In den Käppeleswiesen) wird weiterhin montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geimpft.

Impfen ohne Termin ist möglich. Wer sich spontan ohne Termin impfen lassen möchte, muss in der Regel nicht mit langen Wartezeiten rechnen. Wer sich ganz ohne Wartezeit impfen lassen möchte, sollte eine Terminreservierung auf der Internetseite des Landkreises vornehmen.

Impfstützpunkte Bad Saulgau und Pfullendorf ergänzen sich montags bis freitags

Am SRH-Krankenhaus Bad Saulgau wird künftig montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 16 Uhr geimpft, am SRH Krankenhaus Pfullendorf dienstags, donnerstags und freitags von 8.30 bis 16 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist notwendig. Die Krankenhäuser bieten auch Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren an.

Bislang waren in Bad Saulgau und Pfullendorf von Montag bis Freitag Impfungen möglich.