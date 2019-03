Mitarbeiter zittern nach Insolvenz schon wieder

Ein knappes halbes Jahr nach der Umfirmierung von Charles Vögele in Miller & Monroe ist das Unternehmen zahlungsunfähig: Wie am Mittwoch in unserem Wirtschaftsteil berichtet, ist die hinter der Modekette Miller & Monroe steckende Firma insolvent. Die Vidrea Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Sigmaringen. „Es ist nicht so, dass unsere Geschäfte schlecht gehen“, sagt Edwin van Wijk von der holländischen Muttergesellschaft. Die Insolvenz habe vielmehr mit der Schweizer Firma Sempione zu tun, die ebenfalls in die Knie gegangen sei. Da der frühere Eigentümer von Charles Vögele ebenfalls zahlungsunfähig sei, würden Gläubiger ihre Forderungen jetzt an den Rechtsnachfolger in Deutschland, die Vidrea GmbH weiterreichen. „Wir wollen die drei Monate nutzen, um diese Dinge zu berichtigen“, sagt der Unternehmenssprecher aus Holland. Die Muttergesellschaft ist nicht von der Insolvenz betroffen.

Sigmaringen: In zweifacher Hinsicht ein besonderer Standort

Sigmaringen ist in zweierlei Hinsicht ein besonderer Standort für Miller & Monroe: Nach Unternehmensangaben handelt es sich bei der Filiale in Sigmaringen um die größte in ganz Deutschland. Zum anderen ist in der Kreisstadt eine Art Deutschland-Zentrale angesiedelt, die Vidrea GmbH. Jochen Redlitz von einer Stuttgarter Kanzlei ist vom Amtsgericht Hechingen zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden, er war am Mittwoch den ganzen Tag über in Sigmaringen.

In der Deutschland-Zentrale, die sich im Gebäude an der Zeppelinstraße befindet, sind die Vertriebs- sowie die Expansionsabteilung untergebracht.

Nach Angaben des Insolvenzverwalters arbeiten in der Zentrale noch knapp 20 Mitarbeiter, rechnet man die 15 Mitarbeiter in der Filiale dazu, sind es insgesamt etwas mehr als 30. Diese Zahl war zuletzt rückläufig, weil die Marketingabteilung von Sigmaringen in das holländische Mutterhaus verlegt wurde. Der Bereich Finanzen wird ebenfalls von den Niederlanden aus gesteuert.

Nach Angaben von Rechtsanwalt Sedlitz geht es jetzt in erster Linie darum, die Fortführung des Betriebs zu sichern. Hierzu sucht der vorläufige Insolvenzverwalter das Gespräch mit Vermietern und Lieferanten. „Da wir uns im Übergang von der Winter- auf die Sommerkollektion befinden, ist das besonders dringend“, sagt Sedlitz.

Vidrea hat im vergangenen Jahr in Deutschland 163 Filialen der insolventen Kette Charles Vögele übernommen und unter dem Label Miller & Monroe weitergeführt. Der Markenname nimmt Bezug auf Arthur Miller, Schriftsteller und Ehemann von Marilyn Monroe. Vidrea beschäftigt laut Sedlitz rund 1800 Mitarbeiter in Deutschland.

Der Betrieb soll uneingeschränkt weiterlaufen

Der Betrieb gehe uneingeschränkt weiter. Durch das Insolvenzgeld der Agentur für Arbeit sind die Gehälter der Mitarbeiter in den kommenden drei Monaten gesichert. „Das gibt uns die Luft, die wir brauchen, um ein Konzept aufzusetzen“, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter.

Ob Altlasten aus der Übernahme des Deutschland-Geschäfts von Charles Vögele die Ursache für die Insolvenz sind, wie von Miller & Monroe dargestellt, das kann der Rechtsanwalt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen: „Ich weiß noch nicht, was dahintersteckt.“

Seine genaueren Untersuchungen sollen nun die Ursache für die Schieflage zutage fördern.