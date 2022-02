Mit Wolle und Häkelnadel die Weltmeere retten

Die Modefachschule Sigmaringen beteiligt sich an einer Ausstellung der australischen Künstlerinnen Christine und Margaret Wertheim im Museum Frieder Burda. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Für das „Baden-Baden Satellite Reef“, Teil des weltweiten „Crochet Coral Reef Project“, haben Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgängen rund zwanzig große Korallen gehäkelt. Und tragen damit nicht nur zu einem kollektiven Kunstwerk, sondern auch zum Erhalt der Artenvielfalt der Weltmeere bei.

Tausende kunstaffine und handarbeitende Menschen sind einem Aufruf des Museums Frieder Burda in Baden-Baden gefolgt und haben Korallen für ein Kunstprojekt der beiden australischen Künstlerinnen Margaret und Christine Wertheim gehäkelt. Rund zwanzig Korallen, von zehn Schülerinnen und Schülern der Modefachschule Sigmaringen aus dem zweiten und dritten Jahrgang im Rahmen des Moduls „Häkeln für die Weltmeere“ unter Leitung von Dozentin Annette Hecht-Bauer in aufwendiger Handarbeit erstellt, wurden bereits im November 2021 an das Museum Frieder Burda übergeben. Zusammen mit vielen Tausenden anderen eingereichten Häkelkorallen wurden sie von den Wertheimer-Schwestern zu einem Riff gestaltet. Das kollektive Kunstwerk namens „Baden-Baden Satellite Reef“ ist im Rahmen der Ausstellung „Wert und Wandel der Korallen. Margaret und Christiane Wertheim“ bis 26. Juni im Museum Frieder Burda in Baden-Baden zu sehen.

Modulteilnehmerin Maike Fiedler von der Modefachschule Sigmaringen steuerte die meisten Korallen aus dem Kurs bei. „Ich habe insgesamt neun Korallen aus unterschiedlichen Garnen und Jerseyresten gehäkelt und dabei mindestens 25 Wollknäuel verarbeitet“, wird die 23-jährige Schülerin in der Pressemitteilung zitiert. Weil sie erst im Modul das Häkeln lernte, hat sie sogar eine eigene Technik für ihre Formationen entworfen. Maike Fiedlers größte Koralle etwa erreicht so einen Durchmesser von 35 Zentimetern. Jedes Häkelkunstwerk wird mit einer Spende, gefördert durch die ENBW, bedacht. Der Gesamterlös der Spenden aus dem künstlerischen Beteiligungsprojekt kommt der Umweltorganisation Sea Shepherd Deutschland zugute, die sich seit Jahrzehnten sehr tatkräftig und erfolgreich um den Erhalt der Artenvielfalt der Weltmeere kümmert.

Es nicht das erste Mal, dass die Modefachschule Sigmaringen an einem Ausstellungsprojekt in einem renommierten Museum beteiligt ist: Mit einer vom Designer Karl Lagerfeld inspirierten Modenschau mit selbst entworfenen Körperbauwerken begleiteten sie die Eröffnungsveranstaltung zu „Karl Lagerfeld. Modemethode“, einer Ausstellung zum Gesamtwerk des Designers.