Mit Vinaigrette und Powerballs gegen die Lebensmittelverschwendung

Der Kochbus der Naturpark-Kochschule Südschwarzwald hat vor Kurzem an der Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen Halt gemacht. Davon berichtet das Büro des CDU-Landtagsabgeordneten Klaus Burger, der auch mit vor Ort war.

Es sei bemerkenswert, dass gerade die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11a und 11b des Wirtschaftsgymnasiums so großes Interesse an den Themen Kochen und Ernährung zeigten, heißt es in dem bericht weiter. Gemeinsam mit ihrer Fachlehrerin Katharina Burger hatten die 60 jungen Erwachsenen bereits am Vortag im Rahmen einer virtuellen Schnitzeljagd den Einkauf auf dem Markt in Sigmaringen getätigt.

Im Gespräch mit Schulleiter Frank Steinhart erläuterte Klaus Burger, der den Arbeitskreis Ernährung, ländlicher Raum und Verbraucherschutz seiner Fraktion leitet, die von ihm mit entwickelte Kampagne „Verwenden statt Verschwenden“. „Wir können uns das gedankenlose Wegwerfen von Lebensmitteln – 75 Kilogramm pro Kopf und Jahr – nicht länger leisten. Wenn schon allein die 1,4 Millionen Tonnen genussfähiges Brot, die jedes Jahr weggeworfen werden, nicht produziert werden müssten, stünden circa 400 000 Hektar für ökologische Maßnahmen zur Verfügung“. Ein weiterer Punkt, an dem gearbeitet werden müsse, sei das Mindesthaltbarkeitsdatum, so Burger weiter. Auch die Mitnahmemöglichkeiten von übrig gebliebenem Essen bei der Außer-Haus-Verpflegung seien noch deutlich zu verbessern.

Mit vollem Eifer und hochkonzentriert waren die jungen Erwachsenen bei der Sache. Gekocht wurde unter der Anweisung von Naturpark-Koch Oliver Rausch, der Koordinatorin der Naturpark-Kochschule Südschwarzwald, Chiara Schuler, und Sabrina Frey in fünf Arbeitsgruppen. Hier wurden unterschiedliche Köstlichkeiten von Omas Vinaigrette über Powerballs und eingelegtem Gemüse bis zu Ketchup und Brotaufstrich hergestellt.

Eine Fortsetzung findet die Veranstaltung mit dem Kochbus am 23. Oktober, wenn das Team der Kochschule zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Ludwig-Erhard-Schule, der GS Inzigkofen und der Sonnenlugerschule einen Online-Kochabend veranstaltet.