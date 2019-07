Mit viel Haar und ohne Kamm: Hans Albern besingt die Signorina

Von Schwäbische Zeitung

Tödliches Unglück am Schafgafall nahe Bludenz: Ein 83-Jähriger aus Lindau, der mit einer Wandergruppe unterwegs war, stürzte am Freitag in den Tod. Wie die Polizei Vorarlberg am Samstag mitteilte, war der Mann teil einer siebenköpfigen Wandergruppe aus Deutschland.

Da die Wegstrecke dem Mann zu lang erschien, habe er sich dazu entschlossen, einen Teil der Route alleine zu gehen, teilte die Polizei mit. Als der 83-Jährige am Nachmittag noch nicht bei der Douglashütte, dem vereinbarten Treffpunkt, erschienen war, verständigten die ...