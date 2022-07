Mit über drei Promille zur Polizei gefahren

Auf dem Grundstück des Polizeireviers Sigmaringen wollte am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Audi wenden. Weil er hierbei mehrfach seinen Motor abwürgte und leicht eine Außenmauer touchierte, sprachen Polizeibeamte den Autofahrer an. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich schnell heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab über drei Promille. Der 28-Jährige musste die Beamten daraufhin in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Weil er in seinem Fahrzeug zudem ein größeres Einhandmesser mit sich führte, muss der Mann neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch hierfür strafrechtlich verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik gebracht.