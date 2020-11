Mit Sternen Wünsche erfüllen

In diesem Jahr muss wegen Corona eine ganze Menge ausfallen. Doch sicher ist: Weihnachten wird auch 2020 stattfinden. Vermutlich in anderer Form als sonst – aber ganz bestimmt nicht ohne Geschenke. Doch, und dazu gibt es keinen Unterschied zu vergangenen Festtagen, in nicht jeder Familie wird das unter dem Weihnachtsbaum liegen, was sich die Kinder gewünscht haben. Doch es kann laut einer Pressemitteilung auch ganz anders kommen. Und dafür sorgen die Mitarbeitenden des Caritasverbandes im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch mit ihrer Aktion „Weihnachtszauber“. Und das bereits im fünften Jahr.

„Wir mussten nicht lange überlegen, ob wir die Aktion wieder machen wollen“, wird Sozialarbeiter Norbert Stauß in der Mitteilung zitiert. Immerhin konnten im vergangenen Jahr in Sigmaringen 234 Päckchen und in Meßkirch 147 Geschenke an Kinder verteilt werden, bei denen der Geldbeutel der Eltern nicht besonders groß ist. „Es ist unwahrscheinlich, wie sich die Menschen engagieren“, erzählt Petra Wenninger, die zusammen mit Sarah Hermann, Sanja Mühlhauser und Manuela Friedrich dafür sorgt, dass die Geschenke auch hübsch verpackt werden. Das sei oft aber gar nicht nötig, weil manche Spendenden sich viel Mühe mit dem Verpacken machen oder gleich im Geschäft einpacken lassen. Die Spanne der Wünsche ist natürlich groß. Wer sich an die Vorgabe hält, dass ein Wert von 15 bis 20 Euro eingehalten werden sollte, der kann aber damit rechnen, dass dann genau das Richtige unter dem Weihnachtsbaum liegt. So wie bei der zehnjährigen Anna.

„Die Kleine wollte ein Schulmäppchen mit drei Reißverschlüssen“, erzählt Mama Hannelore. Bei dem kleinen Budget, das ihr für Geschenke zur Verfügung steht, war das aber nicht drin. „So etwas kostet schon mal schnell 20 Euro“, erzählt sie. Und auch davon, dass dann tatsächlich so ein Mäppchen an Heiligabend im Wohnzimmer lag. „Sie hätten die glänzenden Augen der Kleinen sehen sollen“, sagt die Mutter mit leicht belegter Stimme. Sie ist 50 Jahre alt, hat einen Teilzeitjob und ist seit zehn Jahren geschieden. Mehr arbeiten kann sie wegen der fünf Kinder nicht. Weihnachten muss da eher klein ausfallen. „Aber es gibt einen Weihnachtsbaum, den die Kinder immer schmücken dürfen“, erzählt Hannelore. Der Baum ist aus Kunststoff. So kann man ihn jedes Jahr wiederverwenden. 30 Euro für eine kleine Tanne, das wäre nicht drin. Dass Mutter Hannelore dafür sorgt, dass ihre Kinder auch dieses Jahr ihre Wünsche beim Caritasverband abgeben, das ist klar. Doch das Materielle alleine ist es nicht. „Bei der Kleinen war das Päckchen ganz liebevoll verpackt und es war sogar ein Kärtchen dabei.“ Und was stand drauf? „Liebes Sternenkind. Wir hoffen, wir haben deine Wünsche getroffen.“ Das Ganze war noch mit Schmetterlingen verziert. Hannelore geht bei solchen Erfahrungen das Herz auf. Und für sie ist ganz klar: „Wenn die Kinder alle groß sind und ich finanziell besser dastehe, dann hole ich mir auch einen Stern und erfülle einen Wunsch.“ Und diese Wunschsterne hängen ab dem 1. Dezember an Weihnachtsbäumen in Sigmaringen und Meßkirch.

Mitmachen ist ganz einfach. Man nimmt sich an einem aufgestellten Baum einen Wunschstern mit und besorgt dann einen der beiden Wünsche, welche darauf vermerkt sind. Das Päckchen gibt man dann beim Caritasverband in der Fidelisstraße 1 in Sigmaringen oder im Caritas-Büro im Haus St. Martin in der Stockacher Str. 26/1 in Meßkirch ab. Die gelben Sterne findet man an Christbäumen, die in Sigmaringen im Rathaus, in der Volksbank, im Edeka-Markt Sigmund, der Sparkasse und in der „Kirche Mittendrin“ am Marktplatz aufgestellt werden. In Meßkirch stehen die Christbäume in der Sparkasse und der Volksbank und bei Edeka Sulger. Die Weihnachtsbäume werden in diesen Tagen mit den Wunschsternen versehen und bis zum ersten Adventswochenende, an dem die Bäume aufgestellt werden, ist dann alles fertig.