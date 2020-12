Mit Solidarität durch die Pandemie

Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Doch im fairen Handel rücken alle enger zusammen, um die Corona-Krise zu bewältigen. Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Menschen in Deutschland geraten die weltweiten Folgen oft aus dem Blick. Die Produzenten des Fairen Handels in Afrika, Asien und Lateinamerika leiden enorm unter den Auswirkungen der Coronakrise. Auch die Weltläden im Kreis Sigmaringen haben sich deshalb Konzepte überlegt, wie sie Solidarität zeigen können, wie es in einer Pressemitteilung der Weltläden im Kreis heißt.

Dazu zählt die Aktion Fairwertsteuer, an der auch die Weltläden Sigmaringen, Herbertingen, Bad Saulgau und Gammertingen teilnehmen. Dabei wird die Mehrwertsteuer-Absenkung nicht an die Kunden weitergegeben, sondern kommt über einen Fonds Fair-Handels-Produzenten im Globalen Süden zugute. Die Aktion wird getragen von den teilnehmenden Weltläden, dem Weltladen-Dachverband, der FairHandels-Beratung, dem Forum Fairer Handel, der Lieferanten-Initiative und dem Fair Band.

Bis zum 4. Dezember haben Weltläden und Einzelpersonen 142 000 Euro für den Unterstützungsfonds aufgebracht. 125 100 Euro sind bereits an Handwerksproduzenten des Fairen Handels, die besonders unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden, überwiesen worden. „Der Bedarf an finanzieller Unterstützung ist nach wie vor enorm“ so Martin Lang, Fair-Handels-Beater beim Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg und Mitglied des unabhängigen Vergabegremiums der aktion #fairwertsteuer.

Er fasst auch das Problem zusammen: „Werkstätten sind geschlossen, Ware kann nicht ausgeliefert werden und Ausgangssperren verhindern, dass Mitarbeitende zur Arbeit fahren. Vor allem kleinere Organisationen stehen vor dem Ruin.“ Viele Lager seien leer und die Organisationen haben keine Mittel zur Beschaffung von Rohwaren, um die Produktion wieder aufnehmen zu können, so Lang.

Bei umfassenden Lockdowns, wie in Indien, wurde der internationale und landesweite Verkehr eingestellt und eine weitreichende Ausgangssperre verhängt. Dies führte zu gekappten Lieferketten, und heimische und globale Absatzmärkte sind teilweise zusammengebrochen.

Deshalb helfen die Lieferanten der 900 Weltläden in Deutschland, indem sie ihre Produzenten mit finanzieller Nothilfe, der Aufrechterhaltung der Bestellungen und Vorauszahlungen, unterstützten, heißt es – ein Risiko, da unklar gewesen sei, ob die Ware auch verkauft werden kann. Welche Bedeutung die Solidarität der Importeure für die Produzenten hat, beschreibt Swapan Kumar Das von Prokritee aus Bangladesch: „Alles in allem war es kein großes Einkommen, aber es gab immerhin etwas, das die Handwerkerinnen verdienten.“ Prokritee stellt unter anderem handgefertigte Papierwaren her und arbeitet mit Frauen in ländlichen Gebieten zusammen.

Auch die Mitarbeiter der Weltläden helfen. Die überwiegend Ehrenamtlichen im Kreis Sigmaringen halten die Weltläden offen. So schaffen sie einen Absatzmarkt für die Waren der Produzenten und ihrer Lieferanten. Dank ihrer treuen Kundschaft und auch vieler Neukunden sind die Weltläden im Kreis Sigmaringen ganz gut durch die Corona-Krise gekommen, informiert die Pressemitteilung.