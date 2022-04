Mit Musik, Bewegung und Spielen den Nachmittag verbringen

Das Seniorenforum Sigmaringen in der Schustergasse 1 öffnet nun wieder die Türen. Das teilt die Stadtverwaltung Sigmaringen in einem Schreiben mit.

Die meisten Veranstaltungen finden in den Räumen der Schustergasse 1 statt. Darüber hinaus lädt die Arbeitsgruppe „Singen“ am Montag, 2. Mai, in die Alte Schule ein. Folgende Veranstaltungen sind im Mai geplant:

Montag, 2. Mai, 13.15 Uhr Flötenstunde; Dienstag, 3. Mai, 10 bis 12 Uhr Senioren im Gespräch – was uns heute bewegt; Dienstag, 3. Mai, 14.30 bis 16 Uhr Kreistänze – bei unterschiedlicher Musik steht die Freude an der Bewegung in der Gruppe im Vordergrund. Am Mittwoch, 4. Mai, 14 bis 16 Uhr Kreativangebot; Donnerstag, 5. Mai, 14 bis 16.30 Uhr Spielenachmittag – Klassische Brettspiele, sowie Karten- und Würfelspiele stehen bereit. Gerne können neue Spielideen mitgebracht werden. Am Freitag, 6. Mai, 9.30 bis 12 Uhr Binokel, Skat und klassische Kartenspiele.

Montag, 9. Mai, 10 Uhr Offenes Bewegungsangebot; Montag, 9. Mai, 14 bis 16 Uhr Offener Gesprächsnachmittag; Dienstag, 10. Mai, 10 bis 12 Uhr Senioren im Gespräch – was uns heute bewegt; Dienstag, 10.Mai, 14.30 bis 16 Uhr Kreistänze; Mittwoch, 11. Mai, 15 bis 16.30 Uhr „Singing Songs“ – Lieder, Songs und Gospels in Englisch; Donnerstag, 12. Mai, 14 bis 16.30 Uhr Spielenachmittag; Freitag, 13. Mai, 9.30 bis 12 Uhr Binokel, Skat und klassische Kartenspiele.

Montag, 16. Mai, 14 bis 16 Uhr Offener Gesprächsnachmittag; Dienstag, 17. Mai, 10 bis 12 Uhr Senioren im Gespräch – was uns heute bewegt; Dienstag, 17. Mai, 14.30 bis 16 Uhr Kreistänze; Mittwoch 18. Mai, 14 bis 16 Uhr Freies Malen; Donnerstag 19.05., 14:00 – 16:30 Uhr Spielenachmittag; Freitag 20. Mai, 9.30 bis 12 Uhr Binokel, Skat und klassische Kartenspiele; Montag 23. Mai, 10 Uhr Offenes Bewegungsangebot.

Montag 23. Mai, 14 bis 16 Uhr Offener Gesprächsnachmittag; Dienstag 24.Mai, 10 bis 12 Uhr Senioren im Gespräch – was uns heute bewegt; Dienstag 24. Mai, 14.30 bis 16 Uhr Kreistänze; Mittwoch 25. Mai, 15 bis 16.30 Uhr Literaturkreis; Freitag 27. Mai, 9.30 bis 12 Uhr Binokel, Skat und klassische Kartenspiele.

Montag 30. Mai, 14 bis 16 Uhr Offener Gesprächsnachmittag; Dienstag 31. Mai, 10 bis 12 Uhr Senioren im Gespräch – was uns heute bewegt; Dienstag 31. Mai, 14.30 bis 16 Uhr Kreistänze.