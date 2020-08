Mit jungen Jahren Einblick in den Straßenverkehr

Worauf kommt es im Straßenverkehr an? Dieser Frage ist der Caritasverband Sigmaringen mit der Integrationsbeauftragten der Städte Sigmaringen, Meßkirch und Ostrach und dem Landkreises Sigmaringen zusammen nachgegangen. Sie haben ein Fahrsicherheitstraining für Schulkinder mit und ohne Migrationshintergrund organisiert. Darüber informiert der Caritasverband in einer Pressemitteilung.

Bereits 2017 und 2018 wurde in Sigmaringen und Meßkirch ein solches Training angeboten. Manche Kinder aus der Ferne hatten bisher nicht die Möglichkeit, am Verkehrssicherheitstraining teilzunehmen, das jährlich in der vierten Klasse stattfindet, andere wollten ihre Kenntnisse vertiefen oder waren sich im Straßenverkehr noch unsicher. Die vielen verschiedenen Schilder und Regeln des deutschen Straßenverkehrs seien manchen Kindern aus ihrem Heimatland einfach nicht bekannt, so die Pressemitteilung.

Ausgestattet mit hell leuchtenden Warnwesten lernten die Kinder aus Deutschland, Syrien und Gambia auf dem neuen Verkehrsübungsplatz in der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne die wesentlichen Verhaltensregeln im Straßenverkehr: Wie kommt man sicher an einem Hindernis vorbei? Was ist ein toter Winkel? Was bedeutet das gelbe Schild mit dem weißen Rand? Antworten hierauf und praktische Erfahrungen gab Kurt Hinz vom Polizeipräsidium Ravensburg, Referat Prävention am Standort Sigmaringen. Auch die Kreisverkehrswacht Sigmaringen unterstützte diese Aktion wieder.

Mit Interesse und Freude folgten die Kinder aus Sigmaringen und Meßkirch den Anweisungen des Übungsleiters, der ihnen die wichtigsten Regeln näherbrachte. Jedes Lob des Polizeibeamten sorgte für ein Lächeln auf den angestrengten Gesichtern, heißt es in der Pressemitteilung. Die kleinen Erfolgserlebnisse taten ihnen sichtbar gut.

Die Veranstaltenden hoffen, dass alle, die teilgenommen haben, sich nun unfallfrei auf den Straßen im Landkreis bewegen können und fassen, wie sie mitteilen, die Planung eines weiteren Kurses im nächsten Jahr fest ins Auge.