Mit Detektivarbeit durchs Kirchenjahr

Sigmaringen (sz) - Die drei Fragezeichen sind zurück! In der neuen Staffel des Abenteuer Kirche ermitteln Justus, Peter und Bob in neun spannenden Fällen in der Fideliskirche in Sigmaringen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Darin heißt es weiter: Alles scheint sich rund um das Geheimnis des Kirchenjahrs zu drehen. Und manch seltsame Entdeckung stellt sie vor schier unlösbare Rätsel. Was hat es mit der kostbaren Schale mit Asche auf sich? Wie kommt ein buntes Windrad in die Kirche und was hat es zu bedeuten?

Die drei jungen Detektive werden ihre „Zentrale“ in die Kirche verlegen, um mit Hilfe der Kinder und Familien den Geheimnissen des Kirchenjahrs auf die Spur zu kommen. Ob sie die richtigen Schlüsse ziehen? „Kollegen“, würde Justus jetzt sagen, „wir brauchen euch! Ein großes Abenteuer ist in Sicht!“ Alle dürfen laut der Mitteilung der Kirchengemeinde gespannt sein.

Das 30-köpfige Team der AbenteuerKirche befindet sich in diesen letzten Tagen vor dem Staffelstart im Vorbreitungs-Countdown: Die Abenteuerband wird die Lieder gewohnt fetzig und froh begleiten. Die Vorbereitungen in der Technik und Kulisse laufen auf Hochtouren. Die Rollenspiel- und die Bewegungskinder sind fleißig dabei Texte und Bewegungen zu üben und das Theaterteam steht laut der Mitteilung bereits auch schon in den Startlöchern.

Freude, Spaß und aktives Dabeisein sind Merkmale dieser Familiengottesdienste, damit Kinder und Eltern im Singen, Beten und Feiern etwas von der lebendigen Botschaft Jesu erleben.

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 28. Februar, um 11 Uhr in der Fideliskirche mit dem Willkommenslied und dem Countdown. Laut der Mitteilung sind alle Kinder eingeladen eine Taschenlampe mitzubringen.