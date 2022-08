Auch dieses Jahr startete das Sommerlager der Ministranten St. Johann und St. Fidelis wieder am ersten Sonntag der Sommerferien mit einem Gottesdienst. Im Anschluss folgte eine kurze Busfahrt nach Ebnat-Kappel in die Schweiz. In einer alleinstehenden Hütte in den Bergen verbrachten die Ministranten zehn Tage mit Outdoor-Spielen, gemeinsamer Freizeit und Lagerfeuer-Abenden unter dem Motto: „Mit der Mini-Airline abgehoben, zehn Tage um die Welt geflogen“. Eine Lagermeute von 84 Personen erlebte ein Programm, das von der Fernsehshow „Joko und Klaas – Duell um die Welt“ inspiriert war. So wurde jeder Tag auf dem Lager nach dem Vorbild eines anderen Landes gestaltet und einzelne Tage wurden zum Beispiel in Kanada, Brasilien, Nepal und Frankreich verbracht – dazu gab es laut Mitteilung landestypisches Essen. Wie es sich für ein Lager in den Bergen gehört, wurde auch gewandert und ein Lagergottesdienst nach Taizé-Art gefeiert.