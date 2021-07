Mit den Paten aus der Lernkrise

Bridge the Gap ist der Name eines Landesprogrammes, das helfen soll, pandemiebedingte Lernlücken bei Schülerinnen und Schülern in Baden Württemberg zu schließen. Die Bundesregierung stellt für dieses Ziel bundesweit mehr als zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Der Verein Engagement für berufliche Zukunft (EFBZ) mit seinem Lern- und Jobpatenprojekt im Kreis Sigmaringen ist seit mehr als zwölf Jahren an allen Schulstandorten im Kreis Sigmaringen aktiv – und das schon vor der Coronakrise. Darüber informiert eine Pressemitteilung des Vereins.

Mehr als 30 ehrenamtlich engagierte Patinnen und Paten unterstützen ihre Schützlinge ab der achten Klasse auf dem Weg zum Hauptschulabschluss, beraten bei der Berufsorientierung und der Ausbildungsplatzsuche und begleiten sie auch in der Berufsausbildung.

Dabei sehen sich die Paten nicht als klassische Nachhilfelehrer. Ihr Engagement ist zu mehr als 50 Prozent Beziehungsarbeit. Die Paten erhalten dafür keinerlei finanzielle Unterstützung wie Aufwandsentschädigungen. So unterstützten die Paten insgesamt mehr als 180 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrem Start ins Berufsleben.

Die Kompetenz und Professionalität der Vereinsarbeit gewährleistet im Wesentlichen Sozialpädagogin Nicole Golubovic als pädagogische Leitung. Ihre vom Kreis Sigmaringen finanzierte Teilzeitstelle ist laut Verein ein wichtiger Baustein für den bisherigen Erfolg des Lern- und Jobpatenprojekts. Eines ihrer Anliegen ist der Kinderschutz im Verein. So war EFBZ einer der ersten Vereine im Kreis, der mit dem zertifizierten Siegel „Kinderschutz – na klar“ werben durfte.

Das Leitungsteam des Vereins habe in den vergangenen Wochen mit allen aktiven Paten Gespräche geführt. Einige wenige Patenschaften wurden coronabedingt beendet. Das Erfreuliche ist jedoch, so die Pressemitteilung, dass die Mehrheit der Paten und Schützlinge weiter dabei sind.

Mit Blick in die Zukunft hat das EFBZ-Leitungsteam alle Schulleitungen in den einzelnen Standorten im Kreis, ausgenommen Gymnasien und klassische Realschulen, angeschrieben und für neue Patenschaften geworben. Gleichzeitig sucht der Verein neue Patinnen und Paten.