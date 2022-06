Mit Bussard und Adler auf Tuchfühlung gehen

Jeden dritten Sonntag im Juni findet in der Ferienregion Allgäu-Oberschwaben der landesweite Schlosserlebnistag statt. Der diesjährige Schlosserlebnistag steht unter dem Motto „Tierisch gut!“. Auch das Hohenzollernschloss beteiligt sich wieder an diesem Event am Sonntag, 19. Juni.

Familien erwartet von 9.30 bis 17.30 Uhr ein abwechslungsreiches, interaktives Programm. Eine Greifvogel-Flugshow wird vor den Toren des Schlosses mehrmals angeboten. Die Besucher können die Flugkünste von Adler, Uhu, Falke und Bussarden erleben. Die Schlossführer berichten aus vergangenen Zeiten. Was hatten die Tiere für eine Bedeutung? Wie wichtig waren Sie für die Menschen damals?

An dem Tag können die Besucher das prunkvolle Schloss und das Kutschenmuseum auf eigene Faust entdecken, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Piano- und Violine-Klänge erfüllen den Ballsaal, und wer weiß, vielleicht lädt die Hofdame dort auch zum Tanz ein. Wer ein schönes Andenken mit nach Hause nehmen möchte, ist bei Bastelaktionen und in der Goldwerkstatt willkommen.