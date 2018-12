Mit 2,6 Promille hinterm Steuer

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es Samstagnachmittag gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße „In den Burgwiesen“ gekommen ist, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 31-jährigen BMW-Fahrer. Der Mann, der von der Hohenzollernstraße in „In den Burgwiesen“ einbog, kam vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses zu weit nach links und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei wurden beide Reifen auf der linken Seite beschädigt. Mit platten Reifen fuhr der Mann weiter und kam erneut auf die linke Fahrspur, wodurch die entgegenkommende 21-jährige Fahrerin eines BMW nur durch starkes nach rechts Ausweichen einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Kurze Zeit später konnte der Autofahrer von einer Polizeistreife angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 2,6 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme zweier Blutproben, da der Beschuldigte angegeben hatte, zwischenzeitlich Alkohol getrunken zu haben. Der Führerschein wurde von den Polizisten beschlagnahmt sowie die Weiterfahrt untersagt.