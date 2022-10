Mit 0,5 Promille unterwegs: Fahrer verursacht Unfall mit voll besetztem Kleinbus

Der 50-jährige Fahrer eines voll besetzten Kleinbusses hat am Freitagmorgen unter Alkoholeinfluss einen Unfall auf der Bundesstraße 463 zwischen Winterlingen und Sigmaringen verursacht. Drei Beteiligte wurden dabei leicht verletzt. Es entstanden erhebliche Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt, war der mit acht Personen voll besetzte Kleinbus gegen 6 Uhr in Richtung Sigmaringen hinter einem Sattelzug unterwegs. Auf Höhe der Doppelparkplätze kurz vor Blättringen scherte er hinter dem Sattelzug zum Überholen aus.

Dabei kollidierte der Kleinbus mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden BMW eines 24-Jährigen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gedreht, in die Leitplanken und dann gegen einen ebenfalls in Richtung Sigmaringen fahrenden Skoda einer 45-jährigen Frau geschleudert.

Der Rettungsdienste brachte sämtliche Fahrzeuginsassen ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die drei Fahrer leicht verletzt, die Mitfahrer im Renault blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge, die nur noch Schrottwert haben dürften, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden.

Der Sachschaden an den Autos wird auf etwa 50.000 Euro, der Sachschaden an den Leitplanken auf rund 4000 Euro geschätzt. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab bei dem 50-jährigen Kleinbusfahrer einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 0,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Seinen Führerschein musste der Mann noch an Ort und Stelle abgeben.

Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz. Zur aufwändigen Reinigung der Fahrbahn von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine anrücken, wozu die Bundesstraße bis etwa 12 Uhr voll gesperrt wurde. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.