Ministranten bauen zwei Grillstellen aus

Die Ministranten von St. Johann und von St. Fidelelis haben an der 72-Stunden-Aktion des Bundes der katholischen deutschen Jugend (BDKJ) teilgenommen. St. Johann baute die Grillstelle in Unterschmeien aus, St. Fidelis gestaltete den Bereich vor der Kirche neu.

Am Donnerstag um 16.16 Uhr begann die Aktion mit einer Auftaktveranstaltung auf dem Marktplatz in Sigmaringen. Da die Ministranten St. Johann sich für die Get-it-Variante des Projekts entschieden hatten, bekamen die Teilnehmer erst dort ihr Projekt zugeteilt. Das Projekt für St. Johann war die Renovierung der Grillstelle an der Bernhardushütte in Unterschmeien mit dem Bau eines Unterstandes und eines Beachvolleyballfeldes.

Nach der Auftaktveranstaltung traf sich die Gruppe im Pfarrhaus, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Am nächsten Tag kamen die Ministranten dann an der Bernhardushütte zusammen und begannen mit ihrem Projekt.

Die Jugendlichen ebneten die Fläche der Grillstelle mit Kies und strichen die Pfosten für den Unterstand an. Anschließend strichen sie die Bänke neu und holten den Sand für das Beachvolleyballfeld, um diesen dann zu verteilen.

Am Sonntag bauten die fleißigen Arbeiter den Unterstand dann auf und trafen die Vorbereitungen für das Helferfest, das dann um 15.30 Uhr stattfand. Es war eine gelungene Aktion und die Akteure möchten sich bei allen Beteiligten und bei allen Helfern und Firmen ganz herzlich bedanken. Ohne deren Hilfe wäre diese 72-Stunden-Aktion nicht möglich gewesen.

30 Ministranten gehen ihre Aufgabe mit Elan an

Mehr als 30 Ministranten von St. Fidelis Sigmaringen waren hochmotiviert bei ihrer Aufgabe der diesjährigen 72-Stunden-Aktion dabei. Ihre Aufgabe war es, im Außenbereich der Kirche von St. Fidelis einen Ort der Begegnung für alle Generationen zu gestalten und zur Einweihung ein Fest für die Gemeinde zu organisieren.

So entstand eine Grillstelle mit Sitzgelegenheiten, die mit in Beton gegossenen Rhabarberblättern umrandet wurde. Mit Baumscheiben gestalteten die Kinder und Jugendlichen einen Zugang zum Grillplatz. Daneben lädt ein kleiner Steingarten mit Blumenkugeln zum Innehalten ein. Fleißig gemalt wurde im Eingangsbereich zur Sakristei – dort bauten die Minis eine Sitzbank und hatten die Idee zu einem Setzkasten, der zum Beispiel als Bücher-Tauschbörse genutzt werden kann.

Beim Gottesdienst am Sonntag und beim anschließenden Fest der Begegnung lobte Pfarrer Baumgartner das enorme Engagement der jungen Menschen, die von morgens bis abends trotz des teilweise schlechten Wetters mit viel Spaß, Freude und erstaunlichem Durchhaltevermögen ihre Aufgabe kreativ erfüllt hatten. Amelie Chevalier und Marcus Huthmacher bedankten sich bei ihren Sponsoren, Helfern und Unterstützern.