Ministerpräsident besucht die LEA

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), die Ministerin der Justiz und für Migration Marion Gentges (CDU) und der Regierungspräsident des Regierungspräsidiums Tübingen Klaus Tappeser (CDU) besuchen am Mittwoch, 23. März, die Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Sigmaringen. Vor Ort machen sie sich ein Bild über die aktuelle Situation der dortigen Flüchtlingsaufnahme in Folge der Ukraine-Krise.

Laut einer Pressemitteilung des Staatsministeriums ist für die Gäste ein Rundgang über das Gelände geplant, anschließend geben der Ministerpräsident, die Ministerin und der Regierungspräsident ein Statement ab.