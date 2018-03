Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer scherzt vor 250 Gästen über Lindners Unterhemd

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ist am Freitagabend vor 250 Besuchern beim Starkbierfest der CDU in der Laizer Festhalle aufgetreten. Die Spitzenpolitikerin sagte, sie sei nach Laiz gekommen, um die Heimat ihres Kollegen Kretschmann kennenzulernen und weil sie von Thomas Bareiß so charmant eingeladen worden war. In ihrer knapp einstündigen Rede erklärte sie die Entstehung des Koalitionsvertrags und ging auf FDP-Chef Christian Lindner ein. In Anlehnung an dessen Zitat („besser nicht reagieren als schlecht regieren“) und sein Unterhemd, das er auf dem Wahlplakat trug, scherzte sie: „Er hat wohl zur Wäscherei gesagt: Besser nicht bügeln als falsch bügeln.“