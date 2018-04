Ministerpräsident Kretschmann legt Grundstein für Innocampus

Nicht weniger als ein Meilenstein für die gesamte Region soll er werden: der Innovationscampus Sigmaringen (kurz: Innocamp). Unter den Augen der geladenen Polit-Prominenz, der Hochschulmitarbeiter und Wirtschaftsvertreter, legten Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bürgermeister Thomas Schärer am Montagabend den Grundstein für das neue Forschungszentrum auf dem Areal der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne.

Das Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Hochschule soll die Innovationsfähigkeit der regionalen Wirtschaft stärken und die Attraktivität des Standortes für Unternehmen erhöhen. Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen baut dort ihre Forschung aus – die Wirtschaft soll davon profitieren. Unternehmen und die Hochschule werden die Räume gemeinsam nutzen und gemeinsame Projekte anstoßen. „Auf diese Weise trainiert der Innovationscampus den Herzmuskel unseres Wohlstands: den Mittelstand“, unterstrich Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Das Projekt in seiner Heimatstadt liege ihm am Herzen – auch, weil er selbst als junger Mann in der Stauffenberg-Kaserne gedient habe, betonte Kretschmann. Besonders freue es ihn zudem, dass sich die Modellfabrik am Thema Nachhaltigkeit ausrichte. „Ich freue mich darüber allerdings nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus ökonomischen Gründen.“ Denn nachhaltige Dienstleistungen und Verfahren würden weltweit immer stärker nachgefragt. Einen Vergleich mit dem US-amerikanischen Silicon Valley wollte der Ministerpräsident allerdings bewusst nicht bemühen. Denn: „Die Urväter der und Ur-Mütter aller Garagenunternehmer kommen aus dem Ländle“, befand der 69-Jährige und verwies auf die Anfangstage von Daimler, Bosch und Steiff. „Genau an diese Tradition knüpfen wir hier beim Innovationscampus an.“

1800 qualifizierte Arbeitsplätze sollen entstehen, so das Ziel der Stadt. Der Campus werde damit „die Innovationsfähigkeit der gesamten Raumschaft“ steigern, ist sich Bürgermeister Thomas Schärer sicher. 13,2 Millionen Euro soll das Projekt kosten, das die Konversion des ehemaligen Militärareals maßgeblich antreiben soll. Die EU gibt einen Zuschuss in Höhe von fünf, das Land in Höhe von zwei Millionen Euro. Die restlichen Kosten und das Risiko muss die Stadt als Bauherr tragen.

Ursprünglich war die Stadt von Kosten in Höhe von zwölf Millionen Euro ausgegangen. Ein geplantes Nebengebäude für die Akademie wurde gestrichen, sie soll nun in das Hauptgebäude integriert werden. Die Weiterbildungsangebote dieser Akademie würden einen „Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs“ leisten, sagte Winfried Kretschmann.

Nur wenige Minuten vor der Grundsteinlegung hatte der Ministerpräsident noch die Hochschule besucht und war dort von Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer und ihrem Team über die aktuellen Angebote und Studiengänge informiert worden. Generell sei das Portfolio der Hochschule, die aus der ehemaligen Fachhochschule gewachsen ist, heute sehr beeindruckend: „Es ist schon eine unglaubliche Niveausteigerung, die wir hier erfahren haben“, lobte Kretschmann. Sehr „knackig“ sei die Darbietung gewesen: „Da merkt man: Sie sind auch taktisch gut aufgestellt – und wissen, was man machen muss, wenn der MP kommt.“

