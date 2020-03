Ministerpräsident Kretschmann besucht den Kreis Sigmaringen

Am Donnerstag, 19. März, besucht Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Kreis Sigmaringen, um mit Bürgern, Kommunalpolitikern und Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor.

Der Bürgerempfang beginnt um 19 Uhr in der Sandbühlhalle in Bingen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, nach der Rede des Ministerpräsidenten beantwortet Winfried Kretschmann die Fragen der Bürger.

Landrätin Stefanie Bürkle freut sich auf den hohen Besuch: „Der Landkreis Sigmaringen und das Land sind in den letzten Jahren viele große Projekte zusammen angegangen: Der Neubau der Bertha-Benz-Schule, der Umbau der Klinik Sigmaringen, der Ausbau der Heuneburg oder zuletzt die Planungen für die Elektrifizierung der Zollernalbbahn. Wir wollen Ministerpräsident Kretschmann vorstellen, wo wir stehen und uns für die gute Zusammenarbeit bedanken.“

Auch Kretschmann ist voller Vorfreude auf den bevorstehenden Besuch: „Als Laizer sehe ich täglich, was die Menschen und der Landkreis in den letzten Jahren geleistet haben“, sagt er. „Deshalb freue ich mich sehr darauf, in Begegnungen, Gesprächen und ganz besonders im Rahmen des Bürgerempfangs zu diskutieren, wie wir die anstehenden Herausforderungen angehen können.“

Am Nachmittag vor dem Bürgerempfang ist ein Treffen des Ministerpräsidenten mit Abgeordneten, dem Regierungspräsidenten, Kreisräten, Bürgermeistern und den Dezernenten des Landratsamts angesetzt. Auch ein Vor-Ort-Termin zum Thema Pflege und eine Gesprächsrunde mit Vertretern aus der Pflege stehen auf dem Programm. Darüber hinaus ist Kretschmann zu einer Präsentation der Stadt Veringenstadt geladen: Die Alte Schule in Veringendorf soll mit Fördergeldern vom Land zu einem Mehrgenerationenhaus umgebaut werden.