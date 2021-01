Ministerium für ländlichen Raum will Ehrenamt stärken

Der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger wirbt laut Pressemeldung für die Teilnahme am Ideenwettbewerb „Stärkung des Ehrenamts im Ländlichen Raum“, das in wenigen Tagen für 2021 neu ausgeschrieben wird. Der Wettbewerb ist Teil des Impulsprogramms „Na klar, zusammen halt…“ der Landesregierung Baden-Württemberg.

Das Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz hat bereits im vergangenen Jahr einen Ideenwettbewerb mit dem Ziel ins Leben gerufen, neue Ideen und Ansätze zu fördern, die junge Erwachsene für Führungsfunktionen im Ehrenamt und wichtige zivilgesellschaftliche Aufgaben gewinnen. „Gerade in der Corona-Krise ist deutlich geworden, wie sehr es das Ehrenamt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt braucht und ich bin dankbar um die Vielen, die sich engagieren“, wird Burger, der auch ehrenamtspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion ist, zitiert.

Dabei sei allerdings aufgefallen, dass gerade junge Menschen sich immer seltener in einer Führungsposition ehrenamtlich engagieren. Dem will der Wettbewerb entgegenwirken, informiert Burger in der Pressemitteilung weiter.

Im anstehenden Projektaufruf werden auch Anträge in der Zusammenarbeit von zwei Projektpartnern aus dem Ländlichen Raum berücksichtigt, die sich in unterschiedlichen Bereichen engagieren. Ende Januar beabsichtigt das Ministerium, eine Videokonferenz zu veranstalten. Interessierte können Fragen und Anliegen zum Ideenwettbewerb unter folgender E-Mail-Adresse ehrenamt@mlr.bwl.de stellen. Unter dieser Adresse ist zudem die Anmeldung zur Veranstaltung möglich, heißt es in der Pressemitteilung weiter.