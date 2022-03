Mindestens neun Autos auf Parkplatz beim Bahnhof beschädigt

An insgesamt neun Autos, die auf einem Parkplatz in der Landesbahnstraße abgestellt waren, haben bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 24. März, und Sonntag, 27. März, die Seitenscheiben beschädigt und das Fahrzeuginnere durchsucht. In welchem Umfang die Täter Beute gemacht haben und auf welche Summe sich der Sachschaden beläuft, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sowie gegebenenfalls weitere Betroffene der Taten, werden darum gebeten, sich unter Telefon 07571/1040 zu melden.