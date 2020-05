Millionenprojekte im Landkreis werden umgesetzt

Das Regierungspräsidium Tübingen wird im Landkreis Sigmaringen diverse Straßenbaumaßnahmen auf den Bundesfern- und Landesstraßen in Auftrag geben. Das geht aus einer Pressemitteilung des Präsidiums hervor.

Zu den geplanten Maßnahmen gehört auch die Fahrbahndeckenerneuerung der Bundesstraße 463 zwischen Winterlingen und Nollhof. Die B 463 weist auf einer Länge von ungefähr 5,5 Kilometern zwischen der Abzweigung Stetten am kalten Markt (L 218) und dem Kreisverkehr Nollhof (B 463/B 32) Schäden auf. Die Kosten für die im Juli und August vorgesehene Maßnahme belaufen sich auf geschätzte 2,6 Millionen Euro. Außerdem soll der Streckenabschnitt Ostrach bis Eichstegen erneuert werden. Vorgesehen ist das vom Knotenpunkt der Landesstraße 286/ Altshauser Straße in Ostrach bis zur Ortsdurchfahrt Eichstegen. Die Fahrbahnsanierungsarbeiten sollen in den Sommerferien in einem Zeitraum von drei Wochen gemacht werden. Die Baulänge beträgt 7,4 Kilometer und die Kosten belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro.

Zwischen Bad Saulgau und Steinbronnen wird die Fahrbahn der Landesstraße 283 von der Einmündung L 283/L 280 bis zur Ortsdurchfahrt Steinbronnen vollständig erneuert. Geplant ist die Maßnahme während der Sommerferien in diesem Jahr, die Kosten betragen rund 900 000 Euro.

Die Landesstraße 253 zwischen Feldhausen und der Ortsdurchfahrt Kettenacker weist auf einer Länge von 1,2 Kilometer Schäden in Form von Rissen, Ausbrüchen, Ausmagerung, Flickstellen und Spurrillen auf. Die Bauarbeiten hierfür sind nach den Sommerferien vorgesehen und werden rund zweieinhalb Wochen andauern. Die Kosten der Erhaltungsmaßnahme belaufen sich schätzungsweise auf 380 000 Euro.

Mit der Instandsetzung eines 135 Meter langen Sanierungsabschnitts der bergseitigen Stützwand im Zuge der Landesstraße 201 zwischen Heiligenberg und dem Ortsteil Steigen wurde Ende 2019 begonnen und in diesem Jahr weitergebaut. Hierbei wird die Stützwand mit einer rückverankerten Spritzbetonschale gesichert. Während der Bauarbeiten, die Ende April wiederaufgenommen wurden, wird der Verkehr für die Dauer von rund acht Wochen mit einer Signalanlage halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Kosten für die Instandsetzung der Stützwand belaufen sich auf rund 675 000 Euro, wovon noch ungefähr 225 000 Euro dieses Jahr verbaut werden.

Saniert wird zudem ein Hangabschnitt auf der Landesstraße 201, der sich zwischen dem Ortsteil Steigen und Heiligenberg befindet. Der talseitige Hangabschnitt weist eine Hangrutschung über eine Fläche von ungefähr 450 Quadratmetern auf. Die Rutschung gefährdet die Standsicherheit der talseitig entlang der L 201 geführten Stützwand und somit auch den Straßenkörper, erklärt das Regierungspräsidium in einer Pressemeldung. Die Rutschfläche wird durch das Aufbringen eines verankerten Stahldrahtgeflechts dauerhaft gesichert. Die Arbeiten werden im Juli und August dieses Jahres ausgeführt, der Verkehr wird während der Bauarbeiten mit einer Signalanlage halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Kosten belaufen sich auf rund 100 000 Euro.

Der Neubau der Ortsumfahrung, Baubschnitt II, in Pfullendorf steht in diesem Jahr ebenfalls an. Mit einem feierlichen Spatenstich wurde dieser im Mai 2018 begonnen. Seitdem sind diverse Brückenbauwerke und ein Großteil der Erdbauarbeiten erstellt worden. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Arbeiten auf der Erstellung des Abschnitts von der Zufahrt des Gewerbegebiets Hesselbühl bis zur Landesstraße 201. Die Fertigstellung der Ortsumfahrung ist für Ende 2020 vorgesehen.