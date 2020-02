Das Sturmtief Petra hat in der Nacht von Montag auf Dienstag für Schäden im ganzen Land gesorgt. So auch im Stettener Ortsteil Storzingen. Dort krachte gegen 2 Uhr ein eine rund 30 Meter Hohe Tanne in ein Haus an der Schneckenbergstraße. Ein Ehepaar, das sich im Haus aufhielt, wurde nicht verletzt und kam mit dem sprichwörtlichen Schrecken davon. Beim Aufprall des Nadelbaums wurde der Dachstuhl des mehrgeschossigen Hauses teilweise zerstört sowie ein im Garten stehender Schuppen.