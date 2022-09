Micheal Hagmann und Gerd Wenzel spenden 125-mal Blut

Sie sind Alltagshelden und retten mit ihren Engagement Leben – immer und immer wieder: 26 aktive Blutspender hat Bürgermeister Marcus Ehm am 1. September für das Jahr 2022 ausgezeichnet. Die Geehrten bringen es auf sage und schreibe 1030 Blutspenden, berichtet die Stadtverwaltung in einem Schreiben.

Allein in Baden-Württemberg werden täglich rund 1.800 Blutkonserven benötigt. Da Blut nicht künstlich hergestellt werden kann, sind Krankenhäuser das ganze Jahr über auf freiwillige und unentgeltliche Spenden sowie die Mithilfe von zahlreichen Ehrenamtlichen angewiesen.

„Für ihre Bereitschaft zu helfen und mit ihrer Blutspende Leben zu retten, danken wir allen Blutspendern im Namen der Stadt Sigmaringen und des Deutschen Roten Kreuzes“, würdigte Bürgermeister Marcus Ehm die Ehrenamtlichen. „Treue Blutspender haben keine Mühen gescheut und sich einmal mehr in den Dienst des Allgemeinwohls gestellt. Dafür möchten wir ganz herzlich Danke sagen!“

Die Ehrten bekräftigten ihre Bereitschaft auch weiterhin Blut zu spenden und möchten andere dazu motivieren. Ausgezeichnet werden Blutspenden für unterschiedliche Ehrungsstufen, beginnend ab zehn Spenden. Mit den meisten Blutspenden wurden Micheal Hagmann und Gerd Wenzel für die stolze Zahl von jeweils 125 Spenden geehrt.

Ausgezeichnet wurden: Blutspender – Ehrungsstufe 10 (Ehrennadel in Gold): Leonie Amann, Mirjam Bosch, Marcel Carrola, Dennis Eichstädt, Timo Zoll, Lukas Gräter, Robin Henes, Kerstin Mangold, Nicole Reuter, Simon Schaffer, Jonas Schleyer, Julia Sotouky und Carola Waldraff. Blutspender – Ehrungsstufe 25 (Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 25): Uwe Arnold, Regina Bieger, Jeanette Höschle-Koch, Andrea Huthmacher. Blutspender – Ehrungsstufe 50 (Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 50): Marianne Gabor, Sonja Karpf, Adem Köse, Yvonne Richlich. Blutspender – Ehrungsstufe 75 (Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 75): Hans-Peter Bleibler, Ronald Meyer. Blutspender – Ehrungsstufe 100 (Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 100): Karola Peter Blutspenderehrennadel – Ehrungsstufe 125 (Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 125): Michael Hagmann und Gerd Wenzel.