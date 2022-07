Michaela Reim feiert Dienstjubiläum

Michaela Reim aus Beuron-Thiergarten hat kürzlich ihr 25-jähriges Dienstjubiläum am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Sigmaringen begangen.

Sie trat laut Mitteilung am 23. Juni 1997 ihren Dienst im Bereich „Nationaler Rückstandskontrollplan“ als Chemisch-Technische Assistentin an und arbeitete dort bis 2004. Aufgrund von Elternzeit pausierte sie anschließend bis 2007 und nahm danach ihre Arbeit im Referat „Kontaminanten und Rückstände in Wasser“ wieder auf. Dort sei sie bis heute tätig.

Amtsleiterin Mirjam Zeiher dankte der Jubilarin für ihre stets zuverlässige und engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren und die Treue zum Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen und übergab die Dankurkunde von Regierungspräsidenten Klaus Tappeser.